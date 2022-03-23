Crédit Agricole зупиняє роботу в РФ

Французький банк повністю йде з країни-окупантки

У Росії припиняє свою діяльність один з найбільших французьких банків Crédit Agricole. Компанія покине російський ринок вже найближчим часом. З початку війни банк припинив нове фінансування російських компаній та комерційну діяльність. Про це Crédit Agricole повідомив на офіційній сторінці 22 березня.

«Група зв'язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови призупинення послуг, які надаються Crédit Agricole CIB на місцевому рівні, які діятимуть у найближчі тижні», – мовиться в повідомленні.

Компанія Crédit Agricole у Росії налічує 170 російських співробітників. Минулого року вона отримала чистий прибуток у розмірі €3,7 млн.

«Crédit Agricole висловлює свою солідарність з найпершого дня конфлікту. Солідарність, присвячена насамперед населенню України та її українським працівникам, жертвам війни», – пишуть на офіційній сторінці компанії.

Відомо, що з початку війни компанія забезпечила обладнанням та фінансовою підтримкою 2400 співробітників Crédit Agricole Ukraine.

До того ж банк у Польщі щодня вітає колег Crédit Agricole Україна та їхні сім'ї, якщо вони вирішили тимчасово поїхати.

Нагадаємо, найстаріший банк США припиняє бізнес у РФ. Крім того, найбільший французький банк припиняє операції у Росії.

Як повідомлялося, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії.

Раніше ще один німецький банк припинив бізнес у Росії.

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