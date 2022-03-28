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    Економіка та фінанси

    Європейський банк реконструкції і розвитку закриває офіси в Москві й Мінську

    ЄБРР закриває свої офіси в Москві та Мінську - Європейський банк реконструкції і розвитку закриває офіси в Москві й Мінську
    ЄБРР закриває свої офіси в Москві та Мінську
    фото з відкритих джерел

    ЄБРР рішуче засудив війну з Україною

    Європейський банк реконструкції та розвитку закриває свої представництва в Москві та Мінську через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

    «ЄБРР рішуче засудив війну з Україною. І рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим наслідком дій, скоєних Російською Федерацією за допомогою Білорусі», – йдеться у повідомленні.

    В ЄБРР також зазначили, що продовжують підтримувати Україну, і наразі вже узгоджено перший пакет фінансової допомоги в розмірі 2 млрд євро.

    Нагадаємо, триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

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    Теги: росія окупанти ЄБРР банк війна Україна окупація #stoprussia
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    Європейський банк реконструкції і розвитку закриває офіси в Москві й Мінську