Додон побачив готовність РФ вивести війська із Придністров’я



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Президент Молдови Ігор Додон

Москва висловила готовність продовжити діалог із Кишиневом про вивезення боєприпасів, які зберігаються біля села Кобасна

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що Росія зробила «перший крок» для виведення військ із Придністров’я.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода 1 листопада.

Додон нагадав, що раніше цього року Москва висловила готовність продовжити діалог із Кишиневом про вивезення та знешкодження боєприпасів, які зберігаються біля села Кобасна.

Він додав, що не може говорити про реальну присутність російської армії в Трансністрії. Натомість заявив, що там перебуває «кілька сотень солдатів, що охороняють якісь старі снаряди», які негайно необхідно ліквідувати.

Саме наявність боєприпасів біля Кобасної Росія називає однією з причин перебування близько 1400 військових у Придністров’ї. Москва чинить супротив чисельним закликам забрати звідти своїх солдатів.

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови висловило свою незгоду з виступом президента Ігоря Додона в ООН, якій не наполіг на виведенні з території невизнаного Придністров'я російських військ.

Переважно російськомовний регіон Придністров’я оголосив про свою незалежність від Молдови в 1990 році. Нетривала війна велася між молдавськими військами і сепаратистами Придністров’я 1992-93 роках, тоді кілька сотень людей загинули з обох сторін.

У Придністров’ї в радянські часи базувалася 14-а армія СРСР, а потім Збройних сил Росії. Після війни Кишинів втратив контроль над цим регіоном. У тій війні на боці сепаратистів взяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі.