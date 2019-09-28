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    У світі

    МЗС Молдови розкритикувало виступ президента Додона в ООН

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    Президент Молдови Ігор Додон на Генасамблеї ООН - МЗС Молдови розкритикувало виступ президента Додона в ООН
    Президент Молдови Ігор Додон на Генасамблеї ООН

    Ігор Додон не підняв в ООН питання виведення російських військ з невизнаного Придністров'я

    Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови висловило свою незгоду з виступом президента Ігоря Додона в ООН, якій не наполіг на виведенні з території невизнаного Придністров'я російських військ.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Той факт, що з трибуни ООН не прозвучала вимога нашої країни щодо повного і беззастережного виведення російських збройних сил з території Республіки Молдова, свідчить про незбалансований підхід до зовнішньої політики», - зазначили у МЗС.

    Підкреслюється, що міністерство закордонних справ і європейської інтеграції й надалі наполягатиме на повному і беззастережному виведенні російських військ з території Республіки Молдова.

    У МЗС нагадали при цьому, що «Молдова - нейтральна держава, тож виведення російських військ і озброєння стане свідченням поваги до суверенітету, територіальної цілісності та конституційного нейтралітету держави».

    Напередодні президент Молдови Ігор Додон заявив у своєму виступі на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, що «початок виведення російського озброєння з території Придністров'я стане важливим кроком у врегулюванні Придністровського конфлікту».

    Питання виведення російських військ президентом Молдови не було порушено.

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