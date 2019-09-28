МЗС Молдови розкритикувало виступ президента Додона в ООН



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Президент Молдови Ігор Додон на Генасамблеї ООН

Ігор Додон не підняв в ООН питання виведення російських військ з невизнаного Придністров'я

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови висловило свою незгоду з виступом президента Ігоря Додона в ООН, якій не наполіг на виведенні з території невизнаного Придністров'я російських військ.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Той факт, що з трибуни ООН не прозвучала вимога нашої країни щодо повного і беззастережного виведення російських збройних сил з території Республіки Молдова, свідчить про незбалансований підхід до зовнішньої політики», - зазначили у МЗС.

Підкреслюється, що міністерство закордонних справ і європейської інтеграції й надалі наполягатиме на повному і беззастережному виведенні російських військ з території Республіки Молдова.

У МЗС нагадали при цьому, що «Молдова - нейтральна держава, тож виведення російських військ і озброєння стане свідченням поваги до суверенітету, територіальної цілісності та конституційного нейтралітету держави».

Напередодні президент Молдови Ігор Додон заявив у своєму виступі на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, що «початок виведення російського озброєння з території Придністров'я стане важливим кроком у врегулюванні Придністровського конфлікту».

Питання виведення російських військ президентом Молдови не було порушено.