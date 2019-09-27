Крадіжка мільярда: силовики обшукали будинок експрезидента Молдови



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Колишній президент Молдови Петро Лучинський

Експрезидент Лучинський також не прокоментував ні обшуки, ні допит в антикорупційній прокуратурі

У п'ятницю, 27 вересня, колишній президент Молдови Петро Лучинський був допитаний співробітниками Антикорупційної прокуратури в рамках гучної кримінальної справи про розкрадання понад мільярда доларів з банківської системи країни.

До цього співробітники правоохоронних органів провели в будинку в експрезидента обшуки, повідомляє «Укрінформ».

Про результати обшуку поки нічого не повідомляється. Експрезидент Лучинський також не прокоментував ні обшуки, ні допит в антикорупційній прокуратурі.

Раніше голова парламентської комісії з розслідування розкрадання банківського мільярда Олександр Слусар заявив, що ім'я Петра Лучинського фігурує в оприлюдненому звіті американської компанії «Кролл», яка, на вимогу молдавської влади, провела власне розслідування банківської афери.

Сам Петру Лучинський заявив, що він не причетний до розкрадання банківських коштів. При цьому, раніше він сам визнав, що був акціонером одного зі збанкрутілих в результаті розкрадань банку.

Згідно з оприлюдненими даними, експрезидент Лучинський у 2012 році «позичив» у британської фірми Rosslyn Trade LLP понад 700 тисяч євро, які він зобов'язався повернути в наступні шість років.

У 2013 році Лучинський позичив ще близько 250 тисяч євро, але на цей раз у побіжного нині бізнесмена, депутата парламенту Молдови Ілана Шора, який є одним з головних фігурантів розкрадання банківського мільярда.

Раніше повідомлялося, що колишня невістка Ющенка отримала з молдавських банків $50 тисяч на свій рахунок. Ім’я колишньої невістки експрезидента України Віктора Ющенка Єлизавети опинилось серед бенефіціарів крадіжки мільярда з банків Молдови.