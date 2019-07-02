Донбасу виявилось замало. Путін збирається спростити надання громадянства РФ українцям



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Володимир Путін під час Прямої лінії 20 червня Фото: сайт Кремля

Керівництво країни-агресора хоче надати додаткові преференції українцям

Президент РФ Володимир Путін доручив Міністерству внутрішніх справ внести пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають набути громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій.

Про це йдеться в переліку доручень за підсумками Прямої лінії Путіна, яка відбулась 20 червня 2019.

«МВС Росії доручити проаналізувати правозастосовчу практику прийому в громадянство Російської Федерації в спрощеному порядку і при необхідності внести пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають набути громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій», - йдеться в доручені.

Подати пропозиції міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев до 1 серпня.

Під час «Прямої лінії з Володимиром Путіним» кореспондент «приїхав в квартиру багатодітній сім'ї Люлюковічей, яка переїхала з Донбасу в Татарстан. Вони пожалілись, що знаходяться на території РФ в статусі біженців, так як їх сім'я не підпадає під указ про спрощений порядок отримання громадянства для жителів ДНР і ЛНР.

«Я подивлюся, які коригування треба внести в правові основи, щоб питання вирішувалося по суті», - пообіцяв тоді Путін.

Нагадаємо, 24 квітня 2019 Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.