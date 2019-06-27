«Путін нам не друг»: у Конгресі погодили санкції проти «Північного потоку-2»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авторами документу щодо санкцій проти «Північного потоку-2» виступають як демократи, так і республіканці

Документ має високі шанси на швидке ухвалення та підписання президентом США Дональдом Трампом

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США схвалив законопроєкт, який введе цільові санкції проти компаній, які беруть участь у спорудженні «Північного потоку-2».

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Володимир Путін нам не друг. Він ворог. Путін продовжує використовувати енергетику та постачання газу як зброю проти Європи. І немає гіршого прикладу цієї тактики за газопровід «Північний потік-2», який дозволить Росії, якщо вона захоче, взяти Європу у заручники», - пояснив конгресмен Майкл Маккоул, презентуючи законопроект.

На думку Маккоула, у час, коли Володимир Путін використовує всі свої тактичні прийоми для того, аби посіяти хаос та розбрат у світі, у тому числі між США та їхніми європейськими союзниками, потрібно працювати разом, аби зупинити цю діяльність.

«Саме тому законопроєкт, який ми сьогодні розглядаємо, настільки важливий. Він вводить добре розраховані цільові санкції проти компаній, які беруть участь у спорудженні підводної частини газопроводу «Північний потік-2»… Я з гордістю підтримую цей законопроєкт, який наносить удар по російським зусиллям з перетворення енергетики на зброю проти Європи та іншого світу», - додав він.

Пізніше комітет схвалив законопроект. Вже невдовзі він має попасти до зали голосувань. Оскільки авторами документу виступають як демократи, так і республіканці, він має високі шанси на швидке ухвалення та підписання президентом США Дональдом Трампом.

Ухвалення законопроєкту вже привітали в Україні. Зокрема, голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв подякував автору законпроєкту Адаму Кінзінґеру, голові комітету Еліоту Енгелю, члену комітету Майклу Макколу та іншим конгресменам, які підтримали «важливе для міжнародної енергетичної безпеки рішення».

«Цей законопроєкт з хірургічною точністю спрямований проти політичних газопровідних проектів Кремля і не зачіпає інших інтересів. Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити побудову Nord Stream-2 та реалізацію інших проектів, що завдають величезної шкоди міжнародній енергетичній безпеці!», - підсумував Коболєв.

Раніше Трамп заявив, що можливість запровадження американських санкцій проти російського проекту «Північний потік-2» є одним із питань, яке перебуває на його розгляді.

Нагадаємо, у Сенаті США підготували санкції проти компаній, які будують «Північний потік-2».

Нещодавно посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл вкотре пригрозив санкціями німецьким компаніям за участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

На початку травня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та прем'єр-міністр Словацької Республіки Петер Пеллегріні назвали «Північний потік-2» геополітичною зброєю.