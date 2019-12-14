  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Допомога Україні: Трюдо назвав пріоритетні завдання глави МЗС Канади

    • Розсилка
    Прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо - Допомога Україні: Трюдо назвав пріоритетні завдання глави МЗС Канади
    Прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо

    Прем’єр Канади доручив главі МЗС зміцнювати ключові двосторонні і регіональні відносини і залучати нових партнерів

    Міністерство закордонних справ Канади отримало завдання співпрацювати з їхнім оборонним відомством, зокрема, для того, щоб допомагати Україні, йдеться в мандаті, переданому прем'єрміністром Джастіном Трюдо новому главі МЗС Франсуа-Філіпу Шампаню.

    Про це пише «Унн» з посиланням на текст розпорядження.

    «Очікуватиму, що ви будете співпрацювати з вашими колегами через встановлені законодавчі, нормативні процеси Кабінету, щоб виконати ваші головні пріоритети. Зокрема ви будете: співпрацювати з міністром національної оборони для забезпечення того, щоб будь-яке розгортання Збройних сил Канади відповідало національним інтересам Канади, нашим багатостороннім зобов'язанням і цілям політики уряду - таким, як наші існуючі зобов'язання на Близькому Сході, у Латвії та Україні», - йдеться в документі.

    Трюдо також доручив міністру зміцнювати ключові двосторонні і регіональні відносини країни і залучати нових партнерів для вирішення виникаючих проблем, а також підтримувати зусилля заступника прем'єрміністра і міністра міжурядових справ у роботі над відносинами Канади і США.

    Нагадаємо, колишня очільниця міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд, що має українське походження, призначена в новому уряді прем’єрміністра Джастіна Трюдо віцепрем’єрміністром.

    Наприкінці жовтня в Канаді відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобула Ліберальна партія прем’єрміністра Джастіна Трюдо.

    МЗС міністр Канада політика Україна безпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ