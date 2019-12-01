У Канаді студенти вимагають звільнити викладача, який назвав Голодомор міфом



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Українське студентське товариство Альбертського університету назвало заяву викладача розпалюванням ворожнечі

Доцент Дугал Макдональд назвав Голодомор брехнею, буцімто підкріпленою фальшивими фото і повідомленнями, які поширили колишні співучасники нацистів

Частина студентів Альбертського університету в канадському Едмонтоні вимагають звільнити викладача, який заперечує факт Голодомору, здійснений радянською владою на початку 1930-х років.

Про це повідомила канадська газета The Globe and Mail.

Як пише видання, причиною обурення студентів стало те, що доцент Дугал Макдональд у своєму дописі на сторінці у Facebook 19 листопада назвав Голодомор брехнею, буцімто підкріпленою фальшивими фото і повідомленнями, які поширили колишні співучасники нацистів.

У цьому ж дописі Макдональд додав, що прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо «підтримує антикомуністичний, пронацистський міф про Голодомор», намагаючись таким чином «переписати історію».

Українське студентське товариство університету назвало цей допис розпалюванням ворожнечі і заявило, що його автор не гідний бути викладачем.

Повідомляється, що висловлювання Макдональда також засудив Конгрес українців Канади і Єврейська федерація Едмонтона.

Сам Макдональд, який є активістом Марксистсько-ленінської партії Канади, у коментарі для ЗМІ заявив, що досліджував Голодомор кілька років і має право на свободу слова.

Альбертський університет у своїй заяві вказав, що погляди пана Макдональда не відображають погляди навчального закладу, але він має право ділитися ними.

Нагадаємо, 24 листопада прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Голодомор був геноцидом, покликаним зламати волю українців.