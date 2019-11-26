Послом Канади в Україні стала донька відомого священника УГКЦ



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Свою кар'єру Лариса Ґаладза розпочала у Міністерстві оборони Канади

Лариса Ґаладза є донькою відомого греко-католицького священика з Канади Романа Ґаладзи з Тернопільщини

Новий посол Канади Лариса Ґаладза почала роботу в Україні. Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, заступник очільника відомства Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла.

«У ході зустрічі були обговорені пріоритетні питання подальшого поглиблення українсько-канадського особливого партнерства. Окрема увага була приділена безпековій ситуації у зв’язку з російською агресією, питанням гуманітарної сфери, лібералізації візового режиму для громадян України, молодіжних обмінів, взаємодії з українською діаспорою, розвитку договірно-правової бази двосторонніх відносин», – повідомили в МЗС.

Лариса Ґаладза є донькою відомого греко-католицького священика з Канади Романа Ґаладзи.

Досі Лариса Ґаладза обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних та миротворчих операцій МЗС Канади, куди прийшла з Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади. Свою кар'єру пані Ґаладза розпочала у Міністерстві оборони Канади, після чого змінила низку посад у державній сфері. Протягом останніх років вона неодноразово бувала в Україні.

Додамо, що Українська греко-католицька церква св. пророка Іллі у Бремтоні поблизу Торонто, Онтаріо, де служить о. Роман Ґаладза, є парафією Північно-східного деканату Території Великого Торонто (Northwestern GTA Deanery) єпархії Торонто і Східної Канади Української (Греко-) Католицької Церкви. Громада дотримується юліанського церковного календаря (старого стилю) і служить взірцем дотримання східного (візантійського) обряду в діаспорній УГКЦ.

Народився о. Роман Ґаладза 1943 року в Україні в селі Білокирниця поблизу містечка Підгайці, що на Тернопіллі. 1944 року родина, де було троє дітей, вирушає на захід. Кілька років поневірянь по таборах для переміщених осіб у Німеччині — і врешті кораблем сім’я Ґаладзів дісталась таки до США (Техас).

Через рік (1950) батьки о. Романа переїхали до Пенсельванії, де було багато українців, де була українська греко-католицька церква.

15-річним хлопцем Роман Ґаладза почав навчатися в духовній семінарії спочатку у Стемфорді, потім — у Вашингтоні. Він, що виріс і виховувся в Америці, вирішив прислужитися своєму народу, присвятивши життя українській Церкві, вірі християнській.

1969 року одружився з українкою Іриною, на Союзівці їм дав шлюб тоді ще парох, а потім глава УГКЦ Любомир Гузар. Молоде подружжя перебралося до Канади. Через рік Роман Ґаладза був висвячений на священника владикою Ізидором Борецьким, який і благословив його на заснування парафії.

Так 1976 року для подальшого розвитку української громади в Брамптоні була створена самостійна парафія Святого Іллі, а її пастором став отець Роман Ґаладза.

Назвали церкву іменем святого пророка Іллі, характер якого, зі слів о. Романа, близький християнській церкві, українському люду: наполегливий, безкомпромісний, відданий Богу, сміливий. Та й день пророка Іллі пам’ятний для о. Романа — 2 серпня 1958 року його висвятили на священика.