Доповідь данського прем’єра викликала істеричний регіт в парламенті (відео)



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Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен Скріншот з відео

Влада Данії придбала чотирьох слонів і верблюда

Виступ прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен на відкритті засідання парламенту викликав напад реготу в залі.

Про це повідомляє Denmarks Radio.

Фредеріксен зачитувала доповідь про викуп урядом циркових тварин. Нещодавно влада придбала у власників чотирьох слонів, проте у одного з них був друг – верблюд на прізвисько Алі. Щоб не розлучати тварин, чиновникам довелося заплатити і за нього.

Розповідаючи історію, Фредеріксен не змогла стримати сміх. За нею почав реготати весь зал.

Прем’єр також подякувала крайніх правих за те, що вони підтримали рішення про купівлю тварини, незважаючи на те що його звуть Алі.

За кілька хвилин заспокоївшись, парламентарі повернулися до обговорення інших тем.