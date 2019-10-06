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    Події в Україні

    Мінкульт: Україна може перейти на «цирк без тварин»

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    У Мінкульті наразі не знають, що робити із тваринами з цирку - Мінкульт: Україна може перейти на «цирк без тварин»
    У Мінкульті наразі не знають, що робити із тваринами з цирку

    Бородянський вважає, що Україна якомога швидше має стати державою, де буде відсутнє таке ганебне явище, як цирк з тваринами

    Україна якнайшвидше має стати державою, в якій не буде цирків із тваринами. Про це написав у Facebоok міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

    «Я вважаю, що Україна якомога швидше має стати державою, де буде відсутнє таке ганебне явище, як цирк з тваринами. І я радий, що в моїй команді є люди, які безумовно поділяють цю позицію», - написав він, перепостивши публікацію свого нового заступника Ірини Подоляк.

    У її пості йдеться, зокрема, про те, що цього тижня відбулася зустріч представників влади з керівниками державних цирків, на якій мав обговорюватися алгоритм переходу на «цирк без тварин».

    «Натомість, більшість розповідала про історію цирку і малюнки на античних фресках і вазах, любов і піклування про тварин в українських цирках, висловлювали турботу про дресирувальників, їх родини і їх тварин, а також, що без тварин цирк збанкрутіє, бо «люди приходять на тварин», - написала заступник міністра.

    Вона додала, що, попри все, на зустрічі було досягнуто домовленості про те, що наступного тижня буде запропонований відповідний алгоритм.

    «Однак, головне питання: що робити з тваринами? Без будівництва нового, сучасного «притулку» буде складно, але, можливо, будуть інші пропозиції?», - зауважила посадовець.

    До слова, у вересні суд заборонив Одеському цирку використовувати диких тварин у виступах.

    Мінкульт тварини Україна цирк Володимир Бородянський
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