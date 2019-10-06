Мінкульт: Україна може перейти на «цирк без тварин»



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У Мінкульті наразі не знають, що робити із тваринами з цирку

Бородянський вважає, що Україна якомога швидше має стати державою, де буде відсутнє таке ганебне явище, як цирк з тваринами

Україна якнайшвидше має стати державою, в якій не буде цирків із тваринами. Про це написав у Facebоok міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

«Я вважаю, що Україна якомога швидше має стати державою, де буде відсутнє таке ганебне явище, як цирк з тваринами. І я радий, що в моїй команді є люди, які безумовно поділяють цю позицію», - написав він, перепостивши публікацію свого нового заступника Ірини Подоляк.

У її пості йдеться, зокрема, про те, що цього тижня відбулася зустріч представників влади з керівниками державних цирків, на якій мав обговорюватися алгоритм переходу на «цирк без тварин».

«Натомість, більшість розповідала про історію цирку і малюнки на античних фресках і вазах, любов і піклування про тварин в українських цирках, висловлювали турботу про дресирувальників, їх родини і їх тварин, а також, що без тварин цирк збанкрутіє, бо «люди приходять на тварин», - написала заступник міністра.

Вона додала, що, попри все, на зустрічі було досягнуто домовленості про те, що наступного тижня буде запропонований відповідний алгоритм.

«Однак, головне питання: що робити з тваринами? Без будівництва нового, сучасного «притулку» буде складно, але, можливо, будуть інші пропозиції?», - зауважила посадовець.

До слова, у вересні суд заборонив Одеському цирку використовувати диких тварин у виступах.