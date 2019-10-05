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    У світі

    У Еквадорі через масові протести ввели надзвичайний стан

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    У Еквадорі через масові протести ввели надзвичайний стан
    Фото: twitter.com/TIMPsu

    Подекуди акції протесту проти реформ набувають агресивного, силового характеру

    В Еквадорі тривають масові протести й заворушення через скасування пільг на пальне – влада запровадила внаслідок цього надзвичайний стан.

    Про це повідомляє The Guardian.

    «Еквадорський президент Ленін Морено оголосив надзвичайний стан у відповідь на масові протести по всій країні, спричинені скасуванням давніх субсидій на пальне», – йдеться в повідомленні.

    Ці субсидії діяли в Еквадорі десятиліттями й тепер їх скасували в рамках великого пакету фіскальних реформ. Еквадорська влада вважає, що скасування згаданих субсидій є критично важливим для порятунку економіки держави.

    Заходи, передбачені реформами, еквадорська влада почала втілювати цього тижня. Вони включають також суттєві зміни в системі оподаткування.

    Загалом влада Еквадору хоче скоротити в 2020 році дефіцит бюджету з 3,6 мільярда до 1 мільярда доларів.

    Слід підкреслити, що подекуди акції протесту проти реформ набувають агресивного, силового характеру. Так, наприклад, у столиці країни Кіто протестувальники кидали камінням у поліцію, яка відповіла сльозогінним газом та бронетранспортерами.

    Нагадаємо, у столиці Іраку Багдаді і кількох провінціях країни спалахнули антиурядові протести

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