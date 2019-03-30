Другий тур виборів президента проходить у Словаччині



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Вибори може виграти правозахисниця Капутова

У Словаччині 30 березня відбувається другий тур президентських виборів, в якому за крісло глави держави змагаються новачок у політиці, правозахисниця і громадська активістка Зузанна Капутова та єврокомісар Марош Шефчович. Капутова виграла перший тур голосування 17 березня, набравши 40,6% голосів виборців, тоді як Шевчович здобув 18,7%.

За даними двох опитувань громадської думки, 45-річна юрист Капутова може отримати близько 60 відсотків голосів виборців, і стати першою жінкою-президентом у Словаччині, втім ця посада в країні є здебільшого церемоніальною.

52-річний дипломат Шевчович має підтримку правлячої лівої партії «Курс – соціальна демократія» (Smer-SD), яка є найбільшою партією в парламенті.

Торік Капутова приєдналася до десятків тисяч антиурядових демонстрантів після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціака і його нареченої в лютому 2018 року. 27-річна пара була застрелена в своєму будинку неподалік від столиці Братислави.

Під тиском громадськості подав у відставку уряд прем’єра Роберта Фіцо й деякі інші найвищі посадові особи. Втім Фіцо залишається лідером партії Smer-SD і є близьким союзником нинішнього прем’єр-міністра Петер Пеллегріні. Чинний президент Словаччини Андрей Кіска вирішив не балотуватися на другий 5-річний термін і підтримав Капутову.

Джерело: Радіо Свобода