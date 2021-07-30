Дружина Байдена поранила ногу на Гаваях: їй проведуть операцію

У лікарні першу леді супроводить її чоловік, президент США Джо Байден

Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден поранила ліву ногу під час візиту на Гаваї. Вона потребує медичної допомоги. Про це розповів речник дружини президента США Майкл Лароса, інформує Reuters.

За його словами, Джилл Байден під час прогулянки минулого тижня наступила на якийсь предмет, який застряг у її нозі.

Про який саме предмет йдеться, він не уточнив.

Фахівці Національного медичного центру імені Уолтера Ріда витягнуть чужорідний предмет з стопи першої леді США Джилл Байден.

«Президент Джо Байден буде з нею у госпіталі», – сказав Лароса.

3 червня перша леді США Джилл Байден відсвяткувала своє 70-річчя. Це свято вона відзначила удвох з чоловіком, президентом Джо Байденом, відправившись на кілька днів до рідного Делавер.

Подружжя поїхали відпочивати в свій заміський будинок на узбережжі Атлантичного океану в містечку Рехобот-Біч.

До слова, раніше президент США Джо Байден і його дружина Джілл Байден провели зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II в Віндзорському замку.