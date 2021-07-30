Дружина Байдена поранила ногу на Гаваях: їй проведуть операцію
У лікарні першу леді супроводить її чоловік, президент США Джо Байден
За його словами, Джилл Байден під час прогулянки минулого тижня наступила на якийсь предмет, який застряг у її нозі.
Про який саме предмет йдеться, він не уточнив.
Фахівці Національного медичного центру імені Уолтера Ріда витягнуть чужорідний предмет з стопи першої леді США Джилл Байден.
«Президент Джо Байден буде з нею у госпіталі», – сказав Лароса.
3 червня перша леді США Джилл Байден відсвяткувала своє 70-річчя. Це свято вона відзначила удвох з чоловіком, президентом Джо Байденом, відправившись на кілька днів до рідного Делавер.
Подружжя поїхали відпочивати в свій заміський будинок на узбережжі Атлантичного океану в містечку Рехобот-Біч.
До слова, раніше президент США Джо Байден і його дружина Джілл Байден провели зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II в Віндзорському замку.