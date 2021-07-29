Геращенко може залишитися у МВС на посаді радника, – ЗМІ

Монастирський запропонував президенту Володимиру Зеленському залишити Геращенка на посаді заступника, проте «ця ініціатива не викликала у президента захоплення»

Кабінету Міністрів України 29 липня надійшло подання про призначення трьох нових заступників міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Про це з посиланням на джерела повідомило Zn.ua.

За інформацією видання, ідеться про Богдана Драп'ятого, Ігоря Бондаренка і Мері Акопян.

Драп'ятий – голова секретаріату комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

«Драп'ятий став керівником секретаріату за часів головування в цьому комітеті Андрія Кожем'якіна. До апарату ВР потрапив помічником до Віктора Шемчука, який у 2007 році певний час був постійним представником президента в АР Крим. Своєю чергою помічником Шемчука під час його роботи постпредом був Євген Драп'ятий, батько нинішнього голови секретаріату правового комітету Ради», – зазначили журналісти.

Бондаренко є директором департаменту інформатизації МВС, а Акопян очолює департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС.

«Судячи з нинішнього напрямку роботи, Акопян буде заступницею міністра з питань європейської інтеграції. Вона на цій посаді логічно замінить Тетяну Ковальчук, яка в ексміністра Арсена Авакова відповідала за міжнародку. Своєю чергою Ігор Бондаренко може стати заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації», – пише видання.

За інформацією видання, посаду заступника глави МВС може зберегти Антон Геращенко. Монастирський запропонував президенту Володимиру Зеленському залишити Геращенка на посаді заступника, проте «ця ініціатива не викликала у президента захоплення». Видання зазначило, що Геращенко може залишитися у МВС на посаді радника.

Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

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