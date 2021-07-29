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    Україна відправить до Туреччини пожежний літак

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    Вже завтра з України до Туреччини вилетить український пожежний літак - Україна відправить до Туреччини пожежний літак
    Вже завтра з України до Туреччини вилетить український пожежний літак
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський пообіцяв допомогти Туреччині у боротьбі з масштабними пожежами

    Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом з приводу лісових пожеж в Туреччині. Про це повідомляється в Twitter-сторінці Зеленського.

    Вже завтра з України до Туреччини вилетить український пожежний літак. Він буде допомагати гасити вогонь, яким охоплені ліси на півдні Туреччини.

    «Висловив своєму другу – президенту Туреччини Ердогану щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. Україна надасть Туреччині усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до Туреччини. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час», – наголосив Зеленський.

    Нагадаємо, в результаті лісових пожеж у Туреччині постраждало вже понад 180 людей. Влада Туреччини вже назвала ці пожежі національним лихом.

    Нагадаємо, що на додачу до масштабної пожежі на італійському острові Сардинія, пожежі спалахнули також на Сицилії та в районі на центральному сході країни.

    Додамо, що траса «Колима» в російській Якутії через масштабні пожежі, які вирували на площі 100 тисяч гектарів, стала схожа на «портал до пекла».

    Раніше повідомлялося про те, що у США лісові пожежі вже охопили понад 340 000 акрів землі (137 000 гектарів – «Главком»), тому влада попереджала, що великій кількості мешканців штату Орегон слід підготуватися до евакуації.

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    Теги: Туреччина пожежа літак Володимир Зеленський Україна президент час
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    Україна відправить до Туреччини пожежний літак