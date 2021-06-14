Байден порівняв королеву Єлизавету зі своєю мамою

Зустріч тривала близько години і була першою зустріччю королеви один на один зі світовим лідером з початку пандемії коронавірусу

Президент США Джо Байден і його дружина Джілл Байден провели зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II в Віндзорському замку, повідомляє CNN.

Зустріч тривала близько години і була першою зустріччю королеви один на один зі світовим лідером з початку пандемії коронавірусу. Це також один з перших її публічних заходів з того часу, як її чоловік, принц Філіп, помер цьогоріч у віці 99 років.

Після зустрічі з королевою Байден заявив в аеропорту Хітроу, що у них була «відмінна розмова».

За його словами, Єлизавета хотіла дізнатися про президента РФ Володимира Путіна, з яким Байден зустрінеться наступного тижня, і президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Байден зазначив, що королева «була дуже щедрою» і нагадала йому його матір «з точки зору її зовнішнього вигляду і великодушності».

Він зазначив, що хотів би поговорити з королевою довше.

На запитання, чи запрошував він її до Білого дому, Байден відповів, що запросив.

Байден є тринадцятим американським президентом, який зустрів королеву, і дванадцятим під час її правління. Сьогоднішня зустріч – перша зустріч королеви «один на один» зі світовим лідером з моменту початку пандемії коронавірусу.

На питання, чи запросив він королеву в Білий дім, президент США відповів, що запросив.

Як повідомлялося, Президент США Джо Байден порушив королівський протокол під час зустрічі монарха Єлизавети II із лідерами країн Великої сімки на саміті у Великій Британії. Джо Байден разом із кортежем із 18 автомобілів приїхав на п'ять хвилин пізніше королеви під час зустрічі Єлизавети II із лідерами країн Великої сімки. Згідно з королівським протоколом, монарх Великої Британії має приїжджати на такі зустрічі пізніше глав виконавчої влади.