Протести у Грузії: у Тбілісі проходить багатотисячна хода за відставку глави МВС



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Рух у центрі столиці Грузії перекритий, оскільки протестувальники зайняли більшу частину проспекту Руставелі

Мітингувальники вимагають відставки голови Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія

У столиці Грузії Тбілісі в суботу, 29 червня, опозиційні партії та громадські активісти вийшли на «Марш свободи», на якому вимагають відставки голови Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія. Про це повідомляє sputnik-georgia.

Зазначається, що на відміну від мітингів перед будівлею парламенту, де основною частиною протестувальників була молодь, яка намагається дистанціюватися від конкретних політичних сил, до «Маршу свободи» приєдналися політики з різних опозиційних сил.

В акції окремими колонами беруть участь прихильники колишньої правлячої партії «Єдиний національний рух» і партії «Європейська Грузія - рух за свободу».

На даний час рух у центрі столиці Грузії перекритий, оскільки протестувальники зайняли більшу частину проспекту Руставелі. На акції видно прапори Грузії, України і Євросоюзу. Учасники тримають плакати з закликами до глави МВС піти у відставку, а опозиція вимагає відставки Гахарія як відповідального за дії правоохоронців в ніч на 21 червня.

Раніше повідомлялося, що у Грузії оголосили масштабну акцію на десятий день протестів. У суботу, 29 червня, протестувальники планують зібратися на площі Першої Республіки, звідки пройде хода до площі Свободи.