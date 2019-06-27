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    Прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі у заворушеннях в Тбілісі

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    Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе - Прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі у заворушеннях в Тбілісі
    Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе

    За словами грузинського прем’єра, в безладах і наслідках винен «засуджений Саакашвілі» і його «агресивна» команда

    Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі і його партія «Єдиний національний рух» повинні понести відповідальність за минулі в Тбілісі заворушення.

    Про це сказав грузинський прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе.

    «Відповідальність за те, що сталося в ту ніч, повинна понести та деструктивна сила, Михайло Саакашвілі і його партія, яка використала справедливий протест для своїх провокаційних цілей. Вони використали це і потім залишили людей у цій важкій ситуації. Це антинаціональна дія», - сказав Бахтадзе.

     Він додав, що в безладах і наслідках винен «засуджений Саакашвілі» і його «агресивна» команда, яка намагається постійно дестабілізувати ситуацію в Грузії.

    Як повідомлялося, в Тбілісі 20 червня розпочалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов спробував вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Багатьох громадян Грузії це обурило, бо перед приїздом у Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії та Південної Осетії.

    Джерело: РИА Новости

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