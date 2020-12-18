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    У світі

    Два іспанських регіони посилить карантин на новорічні свята

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    У Каталонії нові обмеження запроваджують з 21 грудня до 11 січня - Два іспанських регіони посилить карантин на новорічні свята
    У Каталонії нові обмеження запроваджують з 21 грудня до 11 січня
    Фото з відкритих джерел

    Таке рішення прийняли, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції

    В іспанських регіонах Каталонія та Валенсія посилять карантин. Про це повідомляє El Pais.

    Як повідомляється, у Валенсії до 15 січня діятиме заборона на в’їзд та виїзд з регіону. В’їхати зможуть лише люди, які постійно там проживають, та ті, хто має для цього поважну причину.

    Крім того, у Валенсії святкувати Різдво можна буде компаніями не більше 6 людей. Щодня у регіоні з 23:00 буде діяти комендантська година. На святвечір та у новорічну ніч вона буде діяти з опівночі.

    У Каталонії нові обмеження запроваджують з 21 грудня до 11 січня. Там будуть заборонені зібрання групами більше ніж 6 людей, окрім днів довкола Різдва та Нового року. Тоді будуть дозволені святкування компаніями до 10 людей із не більш ніж двох різних домогосподарств.

    На відміну від Валенсії, Каталонія не заборонятиме в’їзд і виїзд з регіону для тих, хто їде у гості до рідних та близьких на свята.

    Нагадаємо, що Іспанія планує посилити карантин на Різдво.

    До слова, Іспанія планує вакцинувати населення від Covid-19 на початку січня.

    Теги: свята Іспанія новорічні свята карантин комендантська година
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