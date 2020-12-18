Два іспанських регіони посилить карантин на новорічні свята

Таке рішення прийняли, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції

В іспанських регіонах Каталонія та Валенсія посилять карантин. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, у Валенсії до 15 січня діятиме заборона на в’їзд та виїзд з регіону. В’їхати зможуть лише люди, які постійно там проживають, та ті, хто має для цього поважну причину.

Крім того, у Валенсії святкувати Різдво можна буде компаніями не більше 6 людей. Щодня у регіоні з 23:00 буде діяти комендантська година. На святвечір та у новорічну ніч вона буде діяти з опівночі.

У Каталонії нові обмеження запроваджують з 21 грудня до 11 січня. Там будуть заборонені зібрання групами більше ніж 6 людей, окрім днів довкола Різдва та Нового року. Тоді будуть дозволені святкування компаніями до 10 людей із не більш ніж двох різних домогосподарств.

На відміну від Валенсії, Каталонія не заборонятиме в’їзд і виїзд з регіону для тих, хто їде у гості до рідних та близьких на свята.

Нагадаємо, що Іспанія планує посилити карантин на Різдво.

До слова, Іспанія планує вакцинувати населення від Covid-19 на початку січня.