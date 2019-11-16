Двоє чоловіків врятували жінку від насильника і поглумилися над нею з друзями



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Життю дівчини нічого не загрожує, проте вона знаходиться в стані шоку

В індійському місті Ноїда жінку зґвалтували і побили п’ять чоловіків за півкілометра від відділку поліції.

Про це повідомляє видання Hindustan Times.

У середу, 13 листопада, близько 20:30 за місцевим часом, 21-річна індіанка вирушила на зустріч зі знайомим на ім’я Раві, який пообіцяв їй допомогти влаштуватися на роботу. Індієць відвіз її в парк і спробував зґвалтувати. Крики жінки почули двоє чоловіків, вони зупинили Раві і побили його.

Після того як чоловік втік, двоє індійців, ідентифіковані поліцією як Гудден і Шаму, самі поглумилися над жертвою. Вони покликали трьох своїх друзів, і ті теж по черзі зґвалтували дівчину, а потім побили її.

Коли злочинці пішли, жінці вдалося самій дістатися до поліцейської дільниці і розповісти про те, що трапилося. Її негайно доставили в лікарню. Лікарі стверджують, що її життю нічого не загрожує, проте вона знаходиться в стані шоку.

Поліцейським вдалося заарештувати за звинуваченням у зґвалтуванні трьох друзів Гудден і Шаму, їх самих знайти поки не вдалося. Рави також був узятий під варту за спробу зґвалтування.

Нагадаємо, у Мозамбіку заарештували чоловіка, який викопав з родинного кладовища тіла своїх родичів заради покупки мотоцикла.