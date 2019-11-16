Чоловік викопав з могили останки батьків заради покупки мотоцикла



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Представник поліції заявив, що це вже п’ятий подібний інцидент

У Мозамбіку заарештували чоловіка, який викопав з родинного кладовища тіла своїх родичів заради покупки мотоцикла.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Поліція затримала жителя провінції Нампула за підозрою в ексгумації тіл його батьків і дядька. Африканець зізнався, що осквернив могили родичів після зустрічі з якимось підприємцем, який обіцяв йому за їх кістки більше 300 доларів.

«Він сказав мені, щоб я приніс йому кістки людей, які померли не від хвороб. Натомість я б зміг отримати мотоцикл», – пояснив чоловік. Коли він прийшов на місце зустрічі з бізнесменом, його там не виявилося.

Представник поліції заявив, що це вже п’ятий подібний інцидент за 2019 рік. Він пояснив, що зазвичай кістки використовують в магічних ритуалах.

На вересні 2018 року повідомлялося про двох нігерійців, які убили сержанта поліції заради виготовлення «мантії-невидимки». Чаклун обіцяв злочинцям виготовити маскувальний одяг, якщо вони принесуть йому очі поліцейського.