У Києві конфлікт між водіями закінчився моторошною подією (відео)
У столиці на проспекті Перемоги сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода із постраждалим
Коли двоє водіїв посеред дороги з’ясовували взаємини, на одного з них наїхав інший автомобіль.
Чоловік залишився живим, проте отримав політравму. Про ситуацію повідомили на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.
«На проспекті Перемоги дорожній конфлікт між двома водіями завершився наїздом на одного із них третім учасником дорожнього руху», – йдеться у дописі.
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