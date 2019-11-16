У Києві конфлікт між водіями закінчився моторошною подією (відео)



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У столиці на проспекті Перемоги сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода із постраждалим

Коли двоє водіїв посеред дороги з’ясовували взаємини, на одного з них наїхав інший автомобіль.

Чоловік залишився живим, проте отримав політравму. Про ситуацію повідомили на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.

«На проспекті Перемоги дорожній конфлікт між двома водіями завершився наїздом на одного із них третім учасником дорожнього руху», – йдеться у дописі.