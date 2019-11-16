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    У Києві конфлікт між водіями закінчився моторошною подією (відео)

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    У Києві конфлікт між водіями закінчився моторошною подією (відео)

    У столиці на проспекті Перемоги сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода із постраждалим

    Коли двоє водіїв посеред дороги з’ясовували взаємини, на одного з них наїхав інший автомобіль.

    Чоловік залишився живим, проте отримав політравму. Про ситуацію повідомили на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.

    «На проспекті Перемоги дорожній конфлікт між двома водіями завершився наїздом на одного із них третім учасником дорожнього руху», – йдеться у дописі.

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    ДТП Київ автомобіль чоловік
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