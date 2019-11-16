Суд відпустив чоловіка депутатки Скороход під нічний домашній арешт



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Суд обрав Алякіну домашній арешт з дев’ятої вечора до сьомої години ранку

На Олексія Алякіна поклали обов’язок носити електронний браслет, з’являтися на виклик прокурора або суду та не змінювати місця проживання

Шевченківський районний суд узяв під нічний домашній арешт бізнесмена Олексія Алякіна, чоловіка депутатки Верховної Ради Анни Скороход.

Про це у коментарі «Радіо Свобода» заявила речниця прокуратури Києві Надія Максимець.

«Ми звернулися з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до вирішення питання про екстрадицію на запит іноземної держави. Суд обрав домашній арешт з дев’ятої вечора до сьомої години ранку», – сказала вона.

За інформацією речниці, на Алякіна поклали обов’язок носити електронний браслет, з’являтися на виклик прокурора або суду та не змінювати місця проживання.

«Буде підготовлена апеляційна скарга, будемо оскаржувати це рішення в апеляційному порядку», – зауважує Надія Максимець.

Як зазначила речниця, зараз триває екстрадиційна перевірка Олексія Алякіна, прокуратура Києва очікує дані від колег із Чернігівської області.

Раніше у п'ятницю фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

До відома, спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував ситуацію навколо депутатки Скороход. Голова Ради підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні.