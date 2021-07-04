Зеленський розповів, коли до України прибудуть військові катери Mark VI

Сьогодні у Одесі президент взяв участь в святкуванні Дня Військово-мрських сил

За словами президента, процес передачі почнеться наступного року

Сполучені Штати Америки почнуть передавати Україні бойові катери Mark VI наступного року. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на урочистих заходах, що відбуваються до Дня Військово-морських сил України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI», – наголосив глава держави, перебуваючи в Одесі.

Зеленський також розповів про формування інфраструктури для базування патрульних катерів у порту «Південний» на Чорноморському узбережжі. Там планується розгортання управління дивізіону кораблів.

Наразі у порту «Південний» базуються два патрульні катери типу Island, які Україна отримала від американської сторони. Найближчим часом українська сторона отримає ще три катери Island. Наразі вони проходять модернізацію у США.

Раніше у міноборони США уточнили, що виділений Україні пакет військової допомоги на $125 мільйонів у межах Ініціативи підтримки України у сфері безпеки (USAI) включає зокрема два додаткові озброєні патрульні катери Mark IV «для посилення можливостей України для патрулювання й захисту своїх територіальних вод».

Нагадаємо, День Військово-морських сил України відзначається в першу неділю липня. Цьогоріч українські моряки беруть участь у навчаннях серії Sea Breeze, які триватимуть з 28 червня до 10 липня і будуть наймасштабнішими за понад 20 років. З української сторони в них візьмуть участь 24 одиниці кораблів та катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки. Крім того, з 3000 учасників навчань половину особового складу становитимуть українські військові.

На думку президента Володимира Зеленського, міжнародні морські навчання Sea Breeze –2021 мають на меті не допустити обмежень свободи судноплавства в Чорному морі з боку Російської Федерації.

Окрім того, президент анонсував заходи щодо посилення вітчизняної морської авіації. За його словами, Україна очікує вже незабаром отримати сучасні та ефективні безплотні літальні апарати Bayraktar.

При цьому командувач Військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа не виключає провокацій російських військових, чиї кораблі перебувають вздовж узбережжя Криму, на тлі багатонаціональних військових навчань.

Як повідомлялося раніше, для спостереження за міжнародними навчаннями Росія вивела у море весь корабельний склад свого Чорноморського флоту.

Також в районі проведення навчань Sea Breeze –2021 проводить маневри російська військова авіація.