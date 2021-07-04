У WhatsApp з'явиться нова функція

Користувач зможе вибрати три варіанти при відправці відео

Розробники популярного додатка WhatsApp для смартфонів на базі Android запускають нову функцію, яка дозволить вибирати якість відеороликів, що відправляються. Про це повідомляє Wabetainfo.com.

Відзначається, що користувач зможе вибрати три варіанти при відправці відео: «Авто» (рекомендується), «Краща якість» і «Економія даних».

Поки не говориться, коли саме нова функція стане доступна всім користувачам.

WhatsApp випустив оновлену угоду користувача 8 січня. У новій версії розробники програми анонсували, що сервіс почне ділитися інформацією з соцмережею Facebook, що володіє месенджером. Спочатку нові правила повинні були набрати чинності 8 лютого, проте пізніше набуття чинності перенесли до 15 травня. Рішення призвело до негативної реакції користувачів з різних країн світу. Фахівці зафіксували різкий відтік користувачів з програми в інші схожі сервіси.

Нагадаємо, компанія Facebook почала додавати спеціальні позначки до публікацій у стрічці, щоб користувачі могли чітко розуміти, наскільки можна довіряти цій інформації. Наразі нововведення тестують у США, а згодом позначки про гумор побачать користувачі з інших країн.

Раніше Facebook розкрив подробиці витоку даних понад півмільярда користувачів. Зокрема, засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг виявився серед понад пів мільярда користувачів з 106 країн, особисті дані яких витекли в мережу.

Як повідомлялося, названо найпопулярніші в світі мобільні додатки.