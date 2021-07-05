Головний інфекціоніст США назвав штам «Дельта» «більш смертоносним»

Штам «Дельта» легше передається від людини людині, зазначив Фаучі

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що індійський різновид коронавірусу (штам «Дельта»), може викликати більш важке захворювання, ніж інші варіанти Covid-19. Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу NBC News.

За його словами, дана версія вірусу, «очевидно, є більш заразною».

«Вона легше передається від людини людині», - сказав Фаучі.

Як вказав фахівець, згідно з науковими даними, з якими ознайомилися американські вчені, «дельта-штам», «по всій видимості, є більш смертоносним», так як «викликає більш важке захворювання, що призводить до госпіталізації, а в деяких випадках до смерті» .

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що світ проходить через дуже небезпечну стадію пандемії через нові штами коронавірусної інфекції.

Раніше стало відомо, що заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков. Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби.

Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.