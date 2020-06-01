Вперше з початку пандемії в Іспанії не зафіксували жодної смерті від коронавірусу



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Іспанія успішно долає коронавірус

Протягом минулої доби в країні був зареєстрований 71 новий випадок коронавірусу – це найменша кількість нових заражень від 5 березня

В Іспанії протягом минулої доби жодна людина не померла від коронавірусної хвороби – вперше з початку епідемії.

Про це повідомляє El Mundo.

Загальна кількість жертв коронавірусу в Іспанії наразі складає 21 127.

Протягом минулого тижня від наслідків захворювання померли 35 людей. При цьому щоденна смертність почала істотне зниження у другій половині травня.

Слід мати на увазі, що минулого тижня Міністерство охорони здоров'я Іспанії провело перегляд історії смертей та заражень, діагностованих за допомогою ПЛР-тестів, з тим щоб щоденні звіти краще відображали нинішню еволюцію пандемії в Іспанії.

Найбільший перегляд був зроблений минулого понеділка, коли міністерство знизило дані по смертності майже на 2000 осіб.

Протягом минулої доби був зареєстрований 71 новий випадок коронавірусу – це найменша кількість нових заражень від 5 березня. Загальне число заражень зросло до 239 638.

Також нагадаємо, що в Іспанії запрацювали пляжі, але не всі.

До слова, уряд Іспанії прийняв рішення скасувати обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих з-за кордону іноземців.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес оголосив, що іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня.

Також Іспанія відновила повітряне і водне сполучення з Італією.