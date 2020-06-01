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    У Британії смертей та нових хворих – найменше за понад два місяці

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    У Великій Британії за добу померли 111 хворих на коронавірус, що є найнижчим показником за більш ніж 2 місяці - У Британії смертей та нових хворих – найменше за понад два місяці
    У Великій Британії за добу померли 111 хворих на коронавірус, що є найнижчим показником за більш ніж 2 місяці

    Минулої доби у Британії виявили 1570 нових хворих на коронавірус, що є найменшим показником з 23 березня

    У Британії за останню добу кількість нових хворих на коронавірус та померлих – найменша за більш ніж 2 місяці.

    Як повідомляє ВВС, про це оголосив на урядовому брифінгу міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.

    За підсумками останньої доби, у Британії виявили 1570 нових хворих на коронавірус, що є найменшим показником з 23 березня.

    Крім того, найменшою з 23 березня є кількість госпіталізованих пацієнтів, що підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

    За останні 24 години повідомили про смерть 111 хворих на коронавірус, що є найнижчим показником за більш ніж 2 місяці. Загалом з початку епідемії в країні від коронавірусу померли 39 045 людей.

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    Вже кілька тижнів поспіль середньотижнева кількість померлих стабільно знижується.

    За словами міністра охорони здоров’я , що усі ці цифри свідчать, що підхід країни працює і Британія «виграє у битві з вірусом». Водночас, додав Метт Хенкок, потрібно і далі дотримуватися усіх заходів безпеки, тому що епідемію ще не подолано остаточно.

    Нагадаємо, що королева Єлизавета II вперше показалася на людях після карантину.

    Напередодні стало відомо, що у Британії значно скоротилася добова смертність від коронавірусу

    Як повідомлялось, станом на ранок понеділка, 1 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 371 995 осіб. У свою чергу, одужали 2 641 142. Всього у світі 6 165 181 особа інфікована.
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