На Буковині лікарка повторно заразилася Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікар-анестезіолог Анна Рибарчук повторно заразилася Covid-19

Лікар-анестезіолог Анна Рибарчук наразі з легкою формою пневмонії лікується вдома

Лікар-анестезіолог Анна Рибарчук із Чернівецької міської лікарні повідомила, що в неї вдруге виявили коронавірус

Про це вона написала у Facebook.

Рибарчук зазначила, що у неї вже сьомий день триває пневмонія, викликана коронавірусом. ПЛР-тест показав його наявність в організмі.

«Сьогодні 7 день пневмонії і «по другому колу» позитивного ПЛР на Covid-19», - повідомила лікар.

За її словами, після першого інфікування тестування не виявило у неї антитіл до коронавірусу.

«Пояснення в мене одне - без антитіл у крові, після першого епізоду хвороби, «вилетіла« знову на роботу… От вам і легкий перебіг», - зазначила лікар.

Рибарчук повідомила, що наразі з легкою формою пневмонії лікується вдома.

До слова, у Чернівцях «від страшного вірусу» помер протоієрей Московської церкви Василій Мандрюк.

Коронавірус в Україні

Всього 24012

Хворіють 13604

Одужали 9690

Померли 718

Копіювати код для вставки

1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9690 одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків, це на 128 випадків менше, ніж учора (468). Усього виявлено 24 012 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 725 у дітей, 4 621 – у медиків. З 340 людей, що захворіли за останню добу, 13 дітей – (вчора 12), медиків – 79 (вчора 67). Одужали - 152, померли – 10 (вчора 12). За добу госпіталізовані 97 осіб. Загалом одужали 9 690 осіб, летальних випадків – 718.