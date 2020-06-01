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    Здоров'я

    На Буковині лікарка повторно заразилася Covid-19

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    Лікар-анестезіолог Анна Рибарчук&nbsp;повторно заразилася Covid-19 - На Буковині лікарка повторно заразилася Covid-19
    Лікар-анестезіолог Анна Рибарчук повторно заразилася Covid-19

    Лікар-анестезіолог Анна Рибарчук наразі з легкою формою пневмонії лікується вдома

    Лікар-анестезіолог Анна Рибарчук із Чернівецької міської лікарні повідомила, що в неї вдруге виявили коронавірус

    Про це вона написала у Facebook.

    Рибарчук зазначила, що у неї вже сьомий день триває пневмонія, викликана коронавірусом. ПЛР-тест показав його наявність в організмі.

    «Сьогодні 7 день пневмонії і «по другому колу» позитивного ПЛР на Covid-19», - повідомила лікар.

    За її словами, після першого інфікування тестування не виявило у неї антитіл до коронавірусу.

    «Пояснення в мене одне - без антитіл у крові, після першого епізоду хвороби, «вилетіла« знову на роботу… От вам і легкий перебіг», - зазначила лікар.

    Рибарчук повідомила, що наразі з легкою формою пневмонії лікується вдома.

    До слова, у Чернівцях «від страшного вірусу» помер протоієрей Московської церкви Василій Мандрюк.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24012
    • Хворіють
      13604
    • Одужали
      9690
    • Померли
      718

    1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9690 одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків, це на 128 випадків менше, ніж учора (468). Усього виявлено 24 012 випадки коронавірусної хвороби,  з них – 1 725 у дітей, 4 621 – у медиків. З 340 людей, що захворіли за останню добу, 13 дітей – (вчора 12), медиків – 79 (вчора 67). Одужали - 152, померли – 10 (вчора 12). За добу госпіталізовані 97 осіб. Загалом одужали 9 690 осіб, летальних випадків – 718.

    лікар Чернівці хвороби коронавірус
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