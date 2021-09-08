Екологи б'ють на сполох через космодром Ілона Маска

Ккологи вважають, що космічний проєкт Ілона Маска пошкодив «одне з найбільш унікальних місць на Землі»

Активісти-екологи б'ють на сполох через космодром SpaceX на півдні Техасу, що, як вони вважають, загрожує навколишньому ландшафту і дикій природі, пише The Guardian.

За словами учасників кампанії проти космодрому поблизу містечка Бока-Чіка, уламки ракет, пролите паливо, дим і шум від запусків шкодять місцевій флорі і фауні, забруднюють мілини, пляжі, луки і прибережні дюни.

«Я ніколи не думав, що присутність SpaceX не матиме ніякого впливу на це місце, але я вважав, що урядові агентства зроблять більше зусиль, щоб цього не сталося», – заявив Девід Ньюстед, який очолює некомерційну організацію Coastal Bend Bays and Estuaries.

Ілон Маск створив компанію SpaceX в 2002 році, а про будівництво приватного космодрому він заговорив у 2011 році. Його вибір припав на Бока-Чіка, на кордоні з Мексикою, завдяки малонаселеності цих місць і вдалому розташуванню поблизу екватора, звідки простіше запускати космічні кораблі. Офіційні особи Техасу вельми позитивно поставилися до приходу SpaceX на цю землю.

У 2013 році законодавці штату ухвалили закон, який давав SpaceX право закривати пляж Бока-Чіка під час випробувань і запусків. Вони також дозволили на обмежений час перекривати єдину дорогу, що є сусідами з майданчиком SpaceX.

У 2014 році Федеральне управління цивільної авіації опублікувало заяву, в якій було сказано, що пропозиція SpaceX для регіону «не зробить значного впливу на навколишнє середовище».

«У нас багато землі, навколо якої нікого немає, тому, якщо щось вибухне, це круто», – сказав Маск на прес-конференції в 2018 році.

Джим Блекберн, професор екологічного права з Університету Райса (штат Техас), стверджує, що скарги на недостатнє дотримання екологічних норм є звичайною практикою: «Багато людей думають, що завдяки суворим законам довкілля захищено, але це не так. Люди, що працюють в цих агентствах, найчастіше діють з кращих спонукань, але якщо є політична воля, що дозволяє реалізувати якийсь масштабний проєкт на кшталт SpaceX, то вони відступають».

Тепер екологи вважають, що космічний проєкт Ілона Маска пошкодив «одне з найбільш унікальних місць на Землі» і продовжує завдавати відчутної шкоди дикій природі. У цьому регіоні можна побачити уламки ракет, дорогу співробітники Маска перекривають занадто часто, а кілька вибухів і невдалих стартів привели до того, що навколо об'єкта повно згорілого металу.

У цих місцях живуть дикі кішки - оцелоти; які знаходяться під загрозою зникнення, 200 видів птахів живляться на берегах Бока-Чіка; морські черепахи Кемпа Рідлі відкладають яйця на пляжах, які перекривають співробітники SpaceX, тим самим заважаючи екологам вивчати цих черепах.

До слова, американська компанія SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4. Екіпаж з чотирьох людей вирушить на орбіту Землі 15 вересня