ДАБІ таки дозволила побудувати на лівому березі столиці 10-поверхову «багатофункціональну церкву»

«Багатофункціональна церква» розміститься по вулиці Зарічна, 45 (Дарницький район столиці), поруч з уже діючим храмом Московської церкви

Нова будівля підніметься на 10 поверхів і буде складатися з 176 апартаментів

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) 31 серпня видала дозвіл № ІУ013210813647 на будівництво багатофункціонального храмового комплексу на лівому березі Києва.

«Багатофункціональна церква» розміститься по вулиці Зарічна, 45 (Дарницький район столиці), поруч з уже діючим храмом Московської церкви – Святого Євангеліста Іоанна Богослова, йдеться на форумі gdevkievezhithorosho.

Відомо, що нова будівля підніметься на 10 поверхів і буде складатися з 176 апартаментів. Підземного або наземного паркінгу, а також торгових приміщень у проєкту не передбачено.

Спроєктували комплекс в ТОВ «Статус-Буд-2» (архітектор Попов А.В.). Ця ж компанія виступить і генпідрядником майбутнього будівництва. Замовником будівництва виступає ТОВ «Столичний Актив».

Будівництво буде вестися на ділянці, яка призначена для розміщення «Громадський та релігійних організацій для будівництва, експлуатації та обслуговування храму Святого Євангеліста Іоана Богослова».

Раніше опитані виданням KV експерти заявляли: законно збудувати на цій землі багатоповерхівки неможливо. Але характеристика проєкту як «багатофункціонального» дає змогу успішно прокрутити оборудку, за якою під виглядом багатофункціонального храму буде збудований черговий житловий комплекс.

Найпростіший спосіб – спорудити його під виглядом апарт-готелю, де квартири називають апартаментами. Такі проєкти офіційно належать до громадської забудови, і експерти стверджують, що такі схеми легалізації в Києві застосовувалися неодноразово.

«Тож є обґрунтовані підстави вважати, що під прикриттям московської церкви у столиці хочуть втулити на громадську землю чергову житлову забудову, назвавши її «багатофункціональним храмовим комплексом», – писало видання.

До слова, київська влада подала пропозиції до програми «Велике будівництво».

Також через «Велике будівництво» дорога з Києва до «Борисполя» перетворилась на пекло.

Нагадаємо, Дарницький міст у Києві потрапив до програми «Велике будівництво».