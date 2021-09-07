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    ДАБІ таки дозволила побудувати на лівому березі столиці 10-поверхову «багатофункціональну церкву»

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    &laquo;Багатофункціональна церква&raquo; розміститься по вулиці Зарічна, 45 (Дарницький район столиці),&nbsp;поруч з уже діючим храмом Московської церкви - ДАБІ таки дозволила побудувати на лівому березі столиці 10-поверхову «багатофункціональну церкву»
    «Багатофункціональна церква» розміститься по вулиці Зарічна, 45 (Дарницький район столиці), поруч з уже діючим храмом Московської церкви
    Фото: google.com / maps

    Нова будівля підніметься на 10 поверхів і буде складатися з 176 апартаментів

    Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) 31 серпня видала дозвіл № ІУ013210813647 на будівництво багатофункціонального храмового комплексу на лівому березі Києва.

    «Багатофункціональна церква» розміститься по вулиці Зарічна, 45 (Дарницький район столиці), поруч з уже діючим храмом Московської церкви – Святого Євангеліста Іоанна Богослова, йдеться на форумі gdevkievezhithorosho.

    Відомо, що нова будівля підніметься на 10 поверхів і буде складатися з 176 апартаментів. Підземного або наземного паркінгу, а також торгових приміщень у проєкту не передбачено.

    Спроєктували комплекс в ТОВ «Статус-Буд-2» (архітектор Попов А.В.). Ця ж компанія виступить і генпідрядником майбутнього будівництва. Замовником будівництва виступає ТОВ «Столичний Актив».

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    Будівництво буде вестися на ділянці, яка призначена для розміщення «Громадський та релігійних організацій для будівництва, експлуатації та обслуговування храму Святого Євангеліста Іоана Богослова».

    Раніше опитані виданням KV експерти заявляли: законно збудувати на цій землі багатоповерхівки неможливо. Але характеристика проєкту як «багатофункціонального» дає змогу успішно прокрутити оборудку, за якою під виглядом багатофункціонального храму буде збудований черговий житловий комплекс.

    Найпростіший спосіб – спорудити його під виглядом апарт-готелю, де квартири називають апартаментами. Такі проєкти офіційно належать до громадської забудови, і експерти стверджують, що такі схеми легалізації в Києві застосовувалися неодноразово.

    «Тож є обґрунтовані підстави вважати, що під прикриттям московської церкви у столиці хочуть втулити на громадську землю чергову житлову забудову, назвавши її «багатофункціональним храмовим комплексом», – писало видання.

    До слова, київська влада подала пропозиції до програми «Велике будівництво».

    Також через «Велике будівництво» дорога з Києва до «Борисполя» перетворилась на пекло.

    Нагадаємо, Дарницький міст у Києві потрапив до програми «Велике будівництво».

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    Теги: церква Київ будівництво Російська православна церква в Україні ДАБІ
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    ДАБІ таки дозволила побудувати на лівому березі столиці 10-поверхову «багатофункціональну церкву»