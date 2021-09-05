  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підготовка до запуску першої цивільної місії в космос завершена - SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії
    Підготовка до запуску першої цивільної місії в космос завершена
    Фото з відкритих джерел

    Екіпаж місії вирушить на орбіту Землі 15 вересня

    Американська компанія SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4. Екіпаж з чотирьох людей вирушить на орбіту Землі 15 вересня, повідомляє компанія.

    На орбіту мають вирушити:

    • командир – Джаред Айзекман, бізнесмен та ініціатор цієї місії;
    • пілот – Ніас Проктор;
    • бортінженер Крістофер Семброскі;
    • бортовий лікар – Гейлі Арсено.

    Жоден член місії не є професійним астронавтом. Вони мають прибути до Флориди в четвер, 9 вересня, аби почати останні приготування до польоту. Резервний день запуску – 16 вересня.

    Цивільні астронавти полетять в космос на розробленому SpaceX кораблі Dragon. На орбіту його виведе ракета-носій цієї ж компанії – Falcon 9.

    Нагадаємо, космічний корабель New Shepard у вівторок, 21 липня, здійснив перший успішний комерційний політ у космос.

    Політ New Shepard відбувся через дев’ять днів після того, як у космос вирушив 70-річний британський мільярдер Річард Бренсон Космоплан VSS Unity його компанії Virgin Galactic, піднявся на висоту понад 100 кілометрів, а потім – після кількох хвилин «зависання» успішно приземлився на Землю.

    Перед польотом Бренсона Blue Origin заявила, що не вважає політ Virgin Galactic космічним: мовляв, для цього необхідно, щоб апарат піднявся на висоту понад 80 кілометрів. А втім, у США нижня космічна межа становить 80 кілометрів, тому Бренсон і ще п’ятеро членів екіпажу VSS Unity тепер офіційно вважаються астронавтами.

    Польоти Virgin Galactic та Blue Origin свідчать про посилення зацікавленості в космічному туризмі. Окрім Бренсона й Безоса, активну роль у цій сфері грає мільярдер Ілон Маск. Його компанія SpaceX до кінця 2021 року має відправити на своєму кораблі Crew Dragon місію Inspiration4 – її оплатив мільярдер Джаред Айзекман.

    Сам Маск, до речі, вже оголосив, що збирається вирушити в космос на кораблі VSS Unity Бренсона. А Virgin Galactic розігруватиме два квитки на один зі своїх наступних польотів – ці щасливці зможуть зекономити 250 тисяч гривень, які вже заплатили близько 600 людей, зокрема Джастін Бібер і Леонардо ДіКапріо.

    Нагадаємо, компанія Безоса отримала ліцензію на польоти людей у космос.

    Теги: США політ космос Ілон Маск Twitter SpaceX Falcon
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії