Американська компанія SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4. Екіпаж з чотирьох людей вирушить на орбіту Землі 15 вересня, повідомляє компанія.

SpaceX's private Inspiration4 mission is 'go' for launch on Sept. 15 https://t.co/Ha39g0HVOv pic.twitter.com/iXRTPh5OnL