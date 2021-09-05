Екіпаж місії вирушить на орбіту Землі 15 вересня

Американська компанія SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4. Екіпаж з чотирьох людей вирушить на орбіту Землі 15 вересня, повідомляє компанія.

SpaceX's private Inspiration4 mission is 'go' for launch on Sept. 15 https://t.co/Ha39g0HVOv pic.twitter.com/iXRTPh5OnL — SPACE.com (@SPACEdotcom) September 3, 2021

На орбіту мають вирушити:

командир – Джаред Айзекман, бізнесмен та ініціатор цієї місії;

пілот – Ніас Проктор;

бортінженер Крістофер Семброскі;

бортовий лікар – Гейлі Арсено.

Жоден член місії не є професійним астронавтом. Вони мають прибути до Флориди в четвер, 9 вересня, аби почати останні приготування до польоту. Резервний день запуску – 16 вересня.

Цивільні астронавти полетять в космос на розробленому SpaceX кораблі Dragon. На орбіту його виведе ракета-носій цієї ж компанії – Falcon 9.

Нагадаємо, космічний корабель New Shepard у вівторок, 21 липня, здійснив перший успішний комерційний політ у космос.

Політ New Shepard відбувся через дев’ять днів після того, як у космос вирушив 70-річний британський мільярдер Річард Бренсон Космоплан VSS Unity його компанії Virgin Galactic, піднявся на висоту понад 100 кілометрів, а потім – після кількох хвилин «зависання» успішно приземлився на Землю.

Перед польотом Бренсона Blue Origin заявила, що не вважає політ Virgin Galactic космічним: мовляв, для цього необхідно, щоб апарат піднявся на висоту понад 80 кілометрів. А втім, у США нижня космічна межа становить 80 кілометрів, тому Бренсон і ще п’ятеро членів екіпажу VSS Unity тепер офіційно вважаються астронавтами.

Польоти Virgin Galactic та Blue Origin свідчать про посилення зацікавленості в космічному туризмі. Окрім Бренсона й Безоса, активну роль у цій сфері грає мільярдер Ілон Маск. Його компанія SpaceX до кінця 2021 року має відправити на своєму кораблі Crew Dragon місію Inspiration4 – її оплатив мільярдер Джаред Айзекман.

Сам Маск, до речі, вже оголосив, що збирається вирушити в космос на кораблі VSS Unity Бренсона. А Virgin Galactic розігруватиме два квитки на один зі своїх наступних польотів – ці щасливці зможуть зекономити 250 тисяч гривень, які вже заплатили близько 600 людей, зокрема Джастін Бібер і Леонардо ДіКапріо.

Нагадаємо, компанія Безоса отримала ліцензію на польоти людей у космос.