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    У світі

    Економіка Швеції протягом останніх трьох місяців скоротилася на понад 8% попри відсутність жорсткого карантину

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    Швеція, на відміну від решти країн Європи, взагалі не запроваджувала жорсткий карантин і не &laquo;закривала&raquo; економіку, обмежившись рекомендаціями - Економіка Швеції протягом останніх трьох місяців скоротилася на понад 8% попри відсутність жорсткого карантину
    Швеція, на відміну від решти країн Європи, взагалі не запроваджувала жорсткий карантин і не «закривала» економіку, обмежившись рекомендаціями

    ВВП країни у другому кварталі 2020 року знизився на 8,6%, порівняно з попередніми трьома місяцями та на 8,2%, порівняно з аналогічним періодом у 2019 році

    Економіка Швеції у другому кварталі 2020 року скоротилася на 8,6%, попри те, що країна не запроваджувала жорсткого карантину. Про це свідчать попередні оцінки статистичного відомства Швеції, повідомляє Bloomberg, 

    Зазначається, що ВВП країни у другому кварталі 2020 року знизився на 8,6%, порівняно з попередніми трьома місяцями та на 8,2%, порівняно з аналогічним періодом у 2019 році.

    Уточнені результати мають оприлюднити 28 серпня.

    «Ми очікуємо, що далі показники економічної активності будуть покращуватися, якщо не буде значного погіршення ситуації з коронавірусом. Проте, враховуючи значне падіння ВВП, повернення до рівня, який був до початку епідемії, займе багато часу», - зазначає старший економіст Swedbank Пернілла Йоганссон.

    Нагадаємо, Швеція, на відміну від решти країн Європи, взагалі не запроваджувала жорсткий карантин і не «закривала» економіку, обмежившись рекомендаціями.

    Як повідомлялося раніше, ВВП єврозони у другому кварталі 2020 року скоротився на рекордні 12,1%, а країн ЄС - на 11,9%, що є найбільшим падінням за 25 років, відколи ведеться статистика.

    Найбільше постраждала економіка Іспанії: там ВВП знизився на 18,5%. На другому і третьому місці – Португалія та Франція, з -14,1% та -13,8% відповідно.

    Швеція ЄС економіка Франція ВВП статистика Португалія карантин
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