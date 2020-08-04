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    Економіка та фінанси

    У Мінфіні заявили про перевиконання плану надходжень до бюджету

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    Минулого місяця до загального фонду державного бюджету надійшло 58,0 млрд грн - У Мінфіні заявили про перевиконання плану надходжень до бюджету
    Минулого місяця до загального фонду державного бюджету надійшло 58,0 млрд грн

    У липні Україна перевиконала план з доходів до держбюджету

    Виконання держбюджету за липень 2020 року становить 111,6 % перевиконання податковою і 100,4% виконання плану митницею. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну

    «За оперативними даними Державної казначейської служби України, у липні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 58,0 млрд грн, розпис виконано на 111,6%. При цьому відшкодування ПДВ становило 9,1 млрд гривень», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що за платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 29,6 млрд грн, розпис перевиконано на 23,1 відсотків або +5,6 млрд гривень.

    Вказується, що основними платежами, за рахунок яких відбулось перевиконання, стали:

    • податок на додану вартість (+4,3 млрд), у тому числі за рахунок боротьби зі зловживаннями при відшкодуванні податку з бюджету;
    • акцизний податок з виробленої в Україні продукції (+1,2 млрд);
    • податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+0,2 млрд);
    • рентна плата за користування надрами (+0,2 млрд).

    «Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 25,6 млрд грн, або 100,4% від місячного розпису. За підсумками січня-липня 2020 року розпис доходів за загальним фондом державного бюджету було виконано на рівні 94,0%, в той час як у січні-квітень поточного року – 86,1%», - повідомляють у Мінфіні.

    Також повідомляється, що за оперативними даними ДКСУ за січень-липень 2020 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 564,3 млрд грн, або 88% від розпису звітного періоду. При цьому соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

    «За січень-липень 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 47,4 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 54,8 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 100,8 млрд гривень», - резюмували у Мінфіні.

     

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