Ексдепутатка Держдуми назвала кодове прізвисько Путіна

Давні знайомі Путіна називають диктатора Михайлом Івановичем

У близькому оточені російського диктатора його ніколи не називають Володимир Путін, а кличуть по спеціальному кодовому прізвиську. Про це розповіла колишній депутат Держдуми РФ Марія Максакова в ефірі Freeдом.

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За словами Максакової, давні знайомі Путіна, які знають його ще з часів заснування дачного кооперативу «Озеро» в 1996 році, називають диктатора Михайлом Івановичем. Однак колишній депутат не пояснила, чому у Путіна з'явилося саме це прізвисько.

«Їм вдалося зробити з Сургутнафтогазу кубушку, де готівкою зберігаються і не витрачаються $140 млрд. Це кишенькові гроші людини, яку всі в кооперативі «Озеро» називають Михайлом Івановичем ... Ці $140 млрд нікуди не вкладають, не інвестують. Всі розуміють, що коли мова йде про Михайла Івановича, вони мають на увазі свого головного шефа-диктатора Путіна. Це його кодове ім'я. Саме це вказує на безпосередній зв'язок нинішніх справ і активів кооперативу «Озеро», створеного в інтересах Путіна», – зазначила Максакова.

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Нагадаємо, Путін пояснив, чому чиновники позіхали під час його послання.