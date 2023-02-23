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Журналісти дослідили, хто з євродепутатів допомагає Путіну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Журналісти дослідили, хто з євродепутатів допомагає Путіну
фото з відкритих джерел

Із 705 депутатів Європарламенту в середньому підтримує антиросійські резолюції 531 особа

Серед головних лобістів Кремля у Європарламенті є Греція, Франція та Португалія. Депутати від партій цих країн найчастіше голосують в інтересах Росії. Результати дослідження з іменами та партійною приналежністю євродепутатів, які суголосні з Кремлем і заважають підтримці України опублікувало видання «Новое время».

Як повідомляється, з 705 депутатів Європарламенту в середньому підтримує антиросійські резолюції 531 особа (75%). Проти – також у середньому – голосують трохи більше 40 (6%), і ще стільки ж (6%) вважають за краще утриматися.

Найкориснішими для Кремля залишаються партії «Національні збори» та «Альтернатива для Німеччини»: на двох вони мають 28 мандатів у Європарламенті, та їхні депутати часто голосують чітко «проти» антиросійських резолюцій.

Журналісти дослідили, хто з євродепутатів допомагає Путіну фото 1

Група «корисних» Кремлю членів Європарламенту є серед невеликих партій. У більшості випадків «проти» антиросійських резолюцій голосують по два депутати від Комуністичної партії Греції та Комуністичної партії Португалії. Часто на захист інтересів Москви встають і два євродепутати від чеської націоналістичної антиімміграційної партії «Свобода і пряма демократія».

Журналісти дослідили, хто з євродепутатів допомагає Путіну фото 2

Обережніше, але також граючи на руку Кремлю, поводяться євродепутати від ультралівої грецької «Сірізи» та ультраправої «Австрійської партії свободи». Члени цих партій дуже рідко голосують відверто «проти» антиросійських резолюцій, але у багатьох випадках утримуються від голосування.

Серед чемпіонів за кількістю тих, хто утримався від голосування за антиросійські резолюції, є і євродепутати від правлячої в Польщі партії «Право і справедливість» (PiS). Журнаілсти зазначають, що кожен з 24 представників цієї партії в Європарламенті в 2019-2023 роках як мінімум один раз вважав за краще «утриматися», але при цьому ніхто жодного разу і не проголосував явно проти.

Журналісти дослідили, хто з євродепутатів допомагає Путіну фото 3

Окрім відвертої підтримки, депутати Європарламенту можуть у пасивний спосіб відстоювати інтереси кремля. Як зазначають журналісти,  член парламенту може просто не брати участь у голосуванні: або не з'явившись на засіданні, або не натискаючи кнопку з конкретного питання і тим самим не показуючи свою позицію. У середньому на масиві результатів за 2019–2022 роки лише 4,3% євродепутатів у такий спосіб не брали участі у голосуваннях.

Журналісти дослідили, хто з євродепутатів допомагає Путіну фото 4

Ще на основі результатів голосувань минулих скликань Європарламенту дослідники доводили, що на захист інтересів Кремля зазвичай виступають депутати з ультраправих та євроскептичних партій країн ЄС.

Журналісти дослідили, хто з євродепутатів допомагає Путіну фото 5

Ще один варіант виявитися корисним Кремлю – утриматися від голосування щодо «проблемних» документів, і щонайменше 328 євродепутатів хоч раз саме так і вчинили. Найчастіше від голосувань утримувалися два депутати від ультраправої Австрійської партії свободи – Роман Хайдер та Харальд Вілімський: вони обрали для себе таку тактику у разі 15 із 22 резолюцій.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС.

Теги: роман Свобода Греція Франція партії Португалія демократія время Стів Крем Європарламент

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