Журналісти дослідили, хто з євродепутатів допомагає Путіну

Із 705 депутатів Європарламенту в середньому підтримує антиросійські резолюції 531 особа

Серед головних лобістів Кремля у Європарламенті є Греція, Франція та Португалія. Депутати від партій цих країн найчастіше голосують в інтересах Росії. Результати дослідження з іменами та партійною приналежністю євродепутатів, які суголосні з Кремлем і заважають підтримці України опублікувало видання «Новое время».

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Як повідомляється, з 705 депутатів Європарламенту в середньому підтримує антиросійські резолюції 531 особа (75%). Проти – також у середньому – голосують трохи більше 40 (6%), і ще стільки ж (6%) вважають за краще утриматися.

Найкориснішими для Кремля залишаються партії «Національні збори» та «Альтернатива для Німеччини»: на двох вони мають 28 мандатів у Європарламенті, та їхні депутати часто голосують чітко «проти» антиросійських резолюцій.

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Група «корисних» Кремлю членів Європарламенту є серед невеликих партій. У більшості випадків «проти» антиросійських резолюцій голосують по два депутати від Комуністичної партії Греції та Комуністичної партії Португалії. Часто на захист інтересів Москви встають і два євродепутати від чеської націоналістичної антиімміграційної партії «Свобода і пряма демократія».

Обережніше, але також граючи на руку Кремлю, поводяться євродепутати від ультралівої грецької «Сірізи» та ультраправої «Австрійської партії свободи». Члени цих партій дуже рідко голосують відверто «проти» антиросійських резолюцій, але у багатьох випадках утримуються від голосування.

Серед чемпіонів за кількістю тих, хто утримався від голосування за антиросійські резолюції, є і євродепутати від правлячої в Польщі партії «Право і справедливість» (PiS). Журнаілсти зазначають, що кожен з 24 представників цієї партії в Європарламенті в 2019-2023 роках як мінімум один раз вважав за краще «утриматися», але при цьому ніхто жодного разу і не проголосував явно проти.

Окрім відвертої підтримки, депутати Європарламенту можуть у пасивний спосіб відстоювати інтереси кремля. Як зазначають журналісти, член парламенту може просто не брати участь у голосуванні: або не з'явившись на засіданні, або не натискаючи кнопку з конкретного питання і тим самим не показуючи свою позицію. У середньому на масиві результатів за 2019–2022 роки лише 4,3% євродепутатів у такий спосіб не брали участі у голосуваннях.

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Ще на основі результатів голосувань минулих скликань Європарламенту дослідники доводили, що на захист інтересів Кремля зазвичай виступають депутати з ультраправих та євроскептичних партій країн ЄС.

Ще один варіант виявитися корисним Кремлю – утриматися від голосування щодо «проблемних» документів, і щонайменше 328 євродепутатів хоч раз саме так і вчинили. Найчастіше від голосувань утримувалися два депутати від ультраправої Австрійської партії свободи – Роман Хайдер та Харальд Вілімський: вони обрали для себе таку тактику у разі 15 із 22 резолюцій.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС.