Путін пояснив, чому чиновники позіхали під час його послання (відео)

21 лютого Путін виступив із посланням до Федеральних зборів, основна частина стосувалась питання війни з Україною

Російський диктатор Володимир Путін зізнався, що сам важко вислухав би своє послання.

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«Знаєте, все слухати дуже важко. Майже дві години. Я б сам важко це все вислухав, якби довелося слухати. Сказати легше, ніж слухати», – заявив диктатор. Зазначимо, під час промови Путіна заснуло 16 російських чиновників.

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Нагадаємо, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною.

У своїй черговій, 18 за рахунком промові, Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні, висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну», а також вдався до нового ядерного шантажу.

До слова, російського президента Путіна під час виступу в Лужниках охороняв комплекс ППО, а під час концерту співаки виконали лемківську пісню «Пливе кача».