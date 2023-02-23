«Київ за три дні». Як Путін змінював цілі «спецоперації»: найгучніші заяви

Нині російський диктатор говорить, що тепер усі мають зосередитися на «збереженні Росії»

Кремль та президент Росії Володимир Путін чи не щомісяця змінюють причини й мету повномасштабного наступу на Україну. Першочергові «денацифікація» і «демілітаризація» з часом і узагалі зникли зі вжитку воєнних злочинців.

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Після низки гучних поразок і відступу з раніше захоплених територій змінювалася і риторика кремлівської верхівки. Врешті Путін заявив, що ціллю повномасштабного вторгнення в Україну є «захист Донбасу». На питання, що ж тоді робили російські окупанти під Києвом та Черніговом, відповіді годі чекати.

На початку ж 2023 року російський диктатор несподівано придумав нову ціль «спецоперації». За його словами, російські загарбники в Україні захищають Росію.

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Тож тепер про початкові цілі затіяної проти України війни в Москві воліють не згадувати й узагалі все частіше наголошують на мирних переговорах.

Початок повномасштабного вторгнення

Зранку 24 лютого 2022 року Путін заявив, що ним прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета – захист людей, які протягом восьми років наражаються на знущання та геноцид з боку київського режиму. І для цього Росія прагне демілітаризації та денацифікації України.

За словами Путіна, до планів країни-агресорки не входила окупація України. При цьому він вимагав від військовослужбовців української армії скласти зброю. Також російський диктатор пригрозив Заходу «наслідками», якщо той втрутиться у дії РФ в Україні.

Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и «бандеровцам» использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.

Глава МЗС Росії також Сергій Лавров пояснив причину повномасштабного вторгнення до України. За словами головного дипломата Кремля, інтересом Росії була «незалежність українського народу». Він зауважив, що люди, які проживають в Україні, мають мати можливість вільно визначати власну долю.

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В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, с тем чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы свободно могли бы определить свое будущее.

Лавров наголосив, що уряд не повинен перебувати під владою іноземних держав (очевидно Росія в цей список не входить), засуджувати неонацизм та геноцид росіян. До того ж він заявив, що нібито НАТО і Євросоюз покривали Київ у останні тижні, коли він остаточно намірився силовим шляхом захопити псевдореспубліки на Донеччині й Луганщині.

Зрештою, Росія розпочала військові дії не лише на півдні і сході України, а й обстрілами українських міст по всій території країни, а також наступ на Київському, Чернігівському, Сумському та Харківському напрямках.

За повідомленнями західних аналітиків, які посилалися на дані розвідок, російські війська прагнули за «три дні» зайняти українську столицю, щоб змінити владу на залежну від РФ та вимагати капітуляції.

Проте Україна вистояла. Тому кремлівська риторика вимушено кілька разів зазнала змін. За лічені тижні слова «демілітаризація» та «денацифікація» майже зникли, а заяви російських офіційних осіб стали обережнішими.

Березень 2022

У перший день весни із заявою виступив очільник російського оборонного відомства Сергій Шойгу. Він запевняв, що їхні військові не мають наміру окупувати всю Україну й начебто вживають усіх заходів задля збереження життя та безпеки мирних мешканців.

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Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.

Згодом про мету нападу повідомив і глава МЗС РФ Сергій Лавров: завдання так званої операції в Україні – визначити конкретні види ударних озброєнь, які ніколи не будуть там розгорнуті.

Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия.

Через декілька днів він оприлюднив чергову версію Кремля, навіщо Путін напав на Україну.

Цель… остановить любую войну, которая могла бы развернуться на территории Украины или могла бы начаться оттуда

У березні всі російські політики стверджували, що занепокоєні виключно загрозами для Росії із боку Заходу та НАТО. Наголошували на тому, що Україна повинна бути нейтральною, тому прагнуть запобігти її вступу в Альянс.

Зокрема, Путін заявляв, що якби виник конфлікт між Росією та НАТО, наслідки були б катастрофічні. Тому ціль – денацифікація та демілітаризація.

16 березня він заявив, що поява російських військ під Києвом та біля інших міст України пов'язана не з наміром окупувати Україну, адже у Росії немає такої мети.

Також, за словами Путіна, Україна буцімто намагалася отримати ядерну зброю, а тому наступ українських військових на окуповану частину Донбасу був лише питанням часу, тож Росія не мала іншого варіанту, крім проведення спеціальної військової операції.

Путін цинічно заявив, що його військові роблять все, щоб уникнути втрат серед мирного населення українських міст, а Захід підштовхує Київ до продовження кровопролиття, поставляючи зброю, розвіддані та направляючи радників та найманців.

Ще через два дні він вкотре згадав про геноцид населення Донбасу.

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19 березня Лавров повторив кремлівську методичку.

Цель – демилитаризовать Украину, чтобы угроза не исходила из украинской территории... получить гарантии безопасности для России.

Наприкінці березня міністр оборони Шойгу заявив, що бойовий потенціал українських збройних сил суттєво знижено, що дозволяє зосередити основну увагу та основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу.

Через місяць після початку війни російським військам не вдалося захопити ні Київ, ні Харків, ні якесь інше велике українське місто. На брифінгу міноборони Росії, присвяченому підсумкам місяця бойових дій, представники відомства заявили, що цілі першого етапу спецоперації нібито виконані: підрив могутності української армії, знищення військової інфраструктури та техніки супротивника. На другому етапі Росія мала зосередиться на завоюванні територій, на які претендують «ДНР» та «ЛНР».

Такі цілі, як «денацифікація» і «демілітаризація» практично зникли з лексикону російських політиків, вони стали більше говорити про допомогу Донбасу та врегулювання ситуації за допомогою переговорів.

Квітень 2022

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у квітні зробив чимало заяв.

Одна из целей операции – спасение республик и восстановление их государственности в границах 2014 года.

Також Пєсков розповів, що російські військові нібито докладають усіх сил, щоб завершити операцію. І висловив сподівання, що операція досягне своїх цілей або закінчиться переговорами між російською та українською делегаціями.

Згодом він назвав втечу окупантів з Київщини «жестом доброї волі».

Российские власти могут принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент страны Владимир Путин приказал войскам уйти из региона.

Після провалу бліцкригу Путін заявив, що денацифікація та демілітаризація відійшли на другий план, у пріоритеті – підтримка Донбасу, врегулювання конфлікту шляхом переговорів.

Я прямо назвал цели. Цель главная – помощь людям на Донбассе, народным республикам Донбасса, которые мы признали. Вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса. Публично заявили! Дальше терпеть этот геноцид, продолжавшийся восемь лет, было просто невозможно.

Попри доволі скромну ціль Шойгу наприкінці березня – усього лиш «звільнення Донбасу», уже у квітні речник Путіна говорив про «запобігання Третьої світової».

11 квітня Лавров заявив, що ціллю вторгнення на територію України була боротьба із беззастережним поширенням та повним домінуванням США у світі.

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Спецоперация призвана положить конец безоглядному расширению и курсу на полное доминирование США и остальных западных стран на международной арене.

Утім, наступного дня Путін знову заговорив гуманітарними категоріями – мовляв, війну затіяли для того, аби допомогти людям на Донбасі.

Травень 2022

Лавров заявляв, що Росія абсолютно не намагається повалити уряд Зеленського у Києві. Очільника України визнали легітимним президентом, хоча до того Путін закликав українських військових здійснити переворот.

Зеленский может принести мир, если он перестанет отдавать преступные приказы своим нацистским батальонам и заставит их прекратить боевые действия. Мы не хотим, чтобы он сдавался, мы хотим, чтобы он отдал приказ прекратить боевые действия. Целью не является смена режима в Украине... Мы хотим лишь обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не угрожала нацификация.

Наприкінці травня Лавров укотре наголосив, що безумновним пріоритетом РФ є звільнення Донецької та Луганської областей.

Червень 2022

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що для РФ важливо запобігти вступу України в НАТО. Мовляв, для Росії це буде небезпечніше, ніж вступ до альянсу Швеції та Фінляндії.

Для нас Крым – часть России. И это – навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым – это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, – это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа.

Наприкінці червня Путін назвав захоплення Донбасу кінцевою метою війни – про денацифікацію і демілітарізацію він більше не згадував.

Я же сказал (24 февраля – ред.) об этом прямо, публично, на всю страну, на весь мир. Ничего не изменилось. Конечная цель мною обозначена – это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, обеспечивающих безопасность самой России. Вот и все. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска продвигаются и достигают тех целей, которые ставятся, как задача, на определенном этапе этой боевой работы.

За його словами, окупація військами РФ у лютому Київщини була «відволікаючими діями».

30 червня росіяни втекли з острова Зміїний, залишивши чимало техніки, але міноборони РФ трохи прикрасило ганебність армії окупантів.

ВС РФ как шаг доброй воли завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

Липень 2022

Очільник МЗС Сергій Лавров озвучив нову ціль: тепер російська армія отримала завдання «демілітаризувати» південь України. Тож географія бойових дій уже не обмежувала самопроголошеними Донецькою та Луганською народними республіками. Міністр оборони Росії зазначив і про Херсонську, Запорізьку області та інші території.

По мере предоставления Западом все более дальнобойного оружия Киеву географические цели операции будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.

Серпень 2022

Путін заявив, що його солдати воюють за Росію та мирне життя у Донецькій та Луганській псевдореспубліках.

Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг. Сражаются за Россию, за мирную жизнь в Луганской и Донецкой народных республиках, четко выполняют все поставленные задачи. Шаг за шагом освобождают землю Донбасса!

24 серпня міністр оборони РФ Сергій Шойгу цинічно заявив, що країна-агресорка свідомо уповільнює темпи наступу в Україні, щоб начебто мінімізувати жертви серед мирного населення.

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Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины: пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно.

Вересень 2022

Путін розпочав осінь із розмов про захист Росії, тож цілі «спецоперації» знову зазнали змін.

Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса – эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому наши воюющие ребята защищают жителей Донбасса и саму Россию.

Уже на початку осені прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна Росії проти України має завершитися за столом переговорів.

У середині вересня уперше за всю війну путінська пропаганда визнала, що Кремль зазнав поразки на полі бою. Росія втратила контроль над Харківською областю, яку було окуповано ще в перші дні війни. Міноборони РФ запропонувало звичне пояснення своїм невдачам: пропаганда розповсюджувала наратив про те, що Росія виводить війська для перегрупування.

Через два тижні звільнили Лиман та декілька населених пунктів поруч на Донеччині, і пропагандисти почали масово закликати до ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Ці нові тези різко контрастували з попередніми твердженнями про те, Росія не б'є по цивільних об'єктах.

У вересні Путін заявив, що зробить усе можливе для якнайшвидшого завершення війни в Україні. При цьому диктатор суперечив сам собі: заявив, що не має наміру зупиняти так звану спецоперацію на території України і «подивиться, чим закінчиться» контрнаступ української армії.

Жовтень 2022

Путін виголосив, що Україна втратила свій суверенітет і повністю перейшла під контроль НАТО. Також постійно відстоював свою думку про те, що Україна є нацистською державою, яку необхідно «денацифікувати».

Листопад 2022

У день визволення Херсона із заявою виступив речник Кремля Пєсков, наголосивши на мирних переговорах.

Згодом він зауважив, що зміна чинної влади в Україні не є метою російської навали. Також прессекретар Путіна наприкінці осені вчергове підкреслив, що влада України має всі можливості врегулювати ситуацію та припинити страждання народу, виконавши вимоги Росії.

Грудень 2022

У останній місяць року президент РФ Путін знову все перекрутив: мовляв, українська влада сама розпочала війну. Також він зауважив, що так звана спецоперація може стати довготривалим процесом.

Конечно, это длительный процесс может быть, но появление новых территорий – значимый результат для России, Азовское море стало внутренним морем, еще Петр I боролся за выход к Азовскому морю, а самое главное – люди, которые там живут, они теперь с нами, а это миллионы людей, это самый главный результат.

Згодом російський диктатор поскаржився на те, що США досягли результату у своїх начебто спробах роз'єднати російський та український народи. У цьому контексті Путін знову повторив пропагандистську брехливу заяву про те, що мета РФ – захист людей, які вважають себе частиною її народу та культури.

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Президент Росії заявив про поразку його держави, коли нібито США після розпаду СРСР вдалося роз'єднати росіян та українців.

Путін також поділився вигадками про те, що ніхто не хоче об'єднання та посилення російського народу шляхом припинення війни, проте РФ до цього рухатиметься. А причиною війни в Україні є політика опонентів Москви, які прагнуть розділити історичну Росію.

Разделяй и властвуй. Вот они всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом – в объединении русского народа.

Протягом місяця російський диктатор декілька разів нагадував, що його країна начебто відкрита для переговорів про завершення війни.

Січень 2023

У новому році Путін згадав долю Донеччини після вторгнення РФ у 2014-му. За словами диктатора, росіяни захищали Донбас. Тож за класикою російської пропаганди: окупанти розпочали війну, аби зупинити війну.

Боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014, все, что делает сегодня Россия – это попытка прекратить войну. Это наши исторические территории. Нам не оставили выбора. Неонацисты захватили власть в Киеве.

Далі диктатор укотре поскаржився, адже «бідні» росіяни довго терпіли й намагалися домовитися з Україною.

Нас просто водили за нос. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Сейчас стало очевидным, что решить мирно конфликт на Донбассе было невозможно.

Згадав президент РФ і про традиційну тему переговорів. Країна-агресорка нібито готова домовлятися з всіма учасниками про прийнятні розв’язки. Путін поскаржився, що Україна відмовляється від переговорів.

Лютий 2023

Через рік після початку «спецоперації» у Путіна кардинально змінилась ціль. Диктатор заявив, що тепер усі мають зосередитися на «збереженні Росії».

Під час свого послання глава держави-терориста вкотре пояснив початок повномасштабної війни в Україні бажанням нібито захистити Росію та ліквідувати нацистські погрози. За словами президента РФ, Донбас та інші окуповані території України – це «історичні землі Росії».