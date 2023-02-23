Арестович пояснив, чому крах Путіна вже близько

Олексій Арестович розповів, що Володимир Путін перебуває в ідейному тупіку

Військова кампанія Володимира Путіна зазнає провалу, а сам Путін перебуває в ідеологічному та стратегічному тупіку. Про це заявив колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович в одному із ефірів з Марком Фейгіним.

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«Путін не може нічого запропонувати. Нічого. У нього нема нових ідей. Путін і в моральному тупіку. Він не мотивує російських солдатів лізти з окопів на українські кулемети. Коли будуть виконані його обіцянки? «Зараз піднімемося, зараз покажемо»… він же розуміє, що відбувається», – сказав Арестович.

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Арестович додав, що крах Путіна легко помітити в тому, як змінилося ставлення російських топпосадовців до нього. Під час послання Путіна до Федеральних зборів заснуло 16 російських чиновників, чого раніше собі ніхто не дозволяв. На думку Олексія Арестовича, це була абсолютно показова поведінка.

«Він зараз як пізній Брежнєв. Теж саме. Відсутність цивілізаційних перспектив, відсутність моральних перспектив, відсутність економічних перспектив, стратегічних… Нічого. У мене відчуття, що це було останнє послання Путіна до Федеральних зборів. До наступного він просто не доживе», – сказав Арестович.

У своєму Фейсбуці Арестович написав: «Колективним Заходом ухвалено рішення: стратегічна перемога України. На наших очах триває реалізація цього рішення. У ході зустрічей лідери країн цивілізованого світу уточнюють позиції і затверджують свої ролі у здійсненні плану перемоги. Захід в особі Байдена чітко дав зрозуміти, що він відмовив Путіну в праві представляти народи РФ, і перемога України означає кінець путінського режиму. Путіну протиставити цьому нема чого».

Нагадаємо, що президент-диктатор Росії Володимир Путін 21 лютого виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів РФ. Під час виступу, який тривав майже дві години, він озвучив головні тези пропаганди РФ: звинуватив Україну й Захід у розв'язанні війни і пригрозив світу глобальним конфліктом. Крім того, оголосив про припинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і заявив про підготовку до ядерних випробувань.