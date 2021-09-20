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    Екслідер соціал-демократів Румунії анонсував створення нової партії

    Лівіу Драгня, екслідер Соціал-демократів Румунії&nbsp; - Екслідер соціал-демократів Румунії анонсував створення нової партії
    Лівіу Драгня, екслідер Соціал-демократів Румунії 
    фото: zdg.md

    Драгня повідомив, що створює нову політичну силу «Альянс за Батьківщину»

    Лівіу Драгня (Liviu Dragnea), колишній лідер Соціал-демократичної партії (PSD) в Румунії анонсував створення нової політичної сили «Альянс за Батьківщину», передає «Главком» з посиланням на румунське видання Mediafax.

    Драгня повідомив, що створює нову політичну силу «Альянс за Батьківщину» після перемовин із колегою Кодріном Штефанеску (Codrin Ştefănescu), членом Соціал-демократичної партії, яку очолював Драгня до свого ув’язнення.

    «Ми зараз запускаємо сайт, мобільний додаток, через який можна буде приєднатися до партії... Я багато що готовий зробити для цієї партії», – сказав Драгня.

    Нагадаємо, у 2019 році Верховний суд Румунії остаточно поставив крапку у справі лідера, колись правлячої у країні, партії Соціал-демократів і постановив ув’язнити Драгню на три з половиною роки у справі про корупцію, за те, що Драгня фіктивно працевлаштовував членів партії на посади у державні агентства. Таким чином, Верховний суд у 2019 році відхилив скаргу Драгні на вирок суду попередньої інстанції й визнав остаточним рішення про міру покарання.

    У липні 2021 року Драгня був звільнений рішенням суду.

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    Теги: суд Румунія партії
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    Екслідер соціал-демократів Румунії анонсував створення нової партії