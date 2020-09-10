Експерти попереджають: країнам загрожує продуктова криза



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Ціни на їжу в КНР в серпні злетіли більш ніж на 11% у порівнянні з серпнем минулого року

За даними ООН, в серпні 2020 року вартість продуктів харчування зросла третій місяць поспіль і досягла свого максимального значення з лютого

Через порушення ланцюжків поставок на тлі пандемії коронавірусу, дощів і посух, вірусів, що вражають худобу, а також ослаблення долара, над світом нависла загроза продовольчої кризи, стверджує CBNC.

Дефіциту продуктів харчування в світі, в цілому, не спостерігається, але вартість їжі зростає. За даними ООН, в серпні 2020 року вартість продуктів харчування зросла третій місяць поспіль і досягла свого максимального значення з лютого.

Експерти стверджують, що, хоча не виникає нагальної нестачі продовольства, ферми потерпають від пандемії коронавірусу, яка перешкоджає ланцюгам поставок.

За інформацією Китайського бюро статистики, ціни на їжу в КНР в серпні злетіли більш ніж на 11 відсотків у порівнянні з серпнем минулого року. Причиною стала африканська чума свиней, яка різко скоротила поголів'я тварин в Китаї і привела до зростання вартості свинини на 50 відсотків.

Крім того, через спекотну і дощову погоду ціни на овочі в КНР злетіли на 6,4 відсотка, а вартість яєць зросла на 11,3 відсотка.

Іншим ударом по продовольчій безпеці багатьох країн стало порушення ланцюжків постачань під час пандемії коронавірусу. Фермери та малий бізнес зазнали збитків через неможливість реалізувати швидкопсувні товари.

Крім того, коронавірус вдарив по поставкам добрив і насіння, а також обмежив приплив сезонної робочої сили, яка забезпечує своєчасний збір урожаю.

Ще однією загрозою для продовольчої безпеки стала ситуація з доларом в 2020 році. Вартість сировини для виробництва продуктів харчування зазвичай встановлюються в доларах, так що ціни при його ослабленні ростуть.