Трамп визнав, що свідомо применшував загрозу коронавірусу



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Дональд Трамп лише у липні вперше одягнув маску – під час відвідування військового шпиталю та спілкування з пораненими.

У лютому Трамп публічно передбачав, що до квітня, «коли стане трохи тепліше, коронавірус дивовижним чином зникне»

Президент США Дональд Трамп зізнався журналісту Бобу Вудворду, що він свідомо применшував значення коронавірусу на початку цього року, знаючи, що вірус смертельний і значно серйозніший, ніж сезонний грип.

Про це йдеться у новій книзі журналіста «Лють», копії примірників якої отримали Washington Post та CNN. ЗМІ також опублікували аудіоуривки інтерв'ю з президентом США, які підтверджують сказане Трампом.

«Ви просто дихаєте повітрям, ось як це відбувається… Це дуже делікатне питання. Крім того, він більш смертельний, ніж навіть ваш важкий грип», - сказав Трамп у інтерв’ю Вудворду 7 лютого.

У той час Трамп говорив американцям, що вірус не гірший від сезонного грипу, пророкуючи, що він скоро зникне, і наполягав на тому, що уряд США повністю контролює захворювання, нагадує WP.

Лише через кілька тижнів Трамп публічно визнав, що вірус не є звичайним грипом, і що він може передаватися через повітря.

У інтерв’ю Вудворду 19 березня Трамп визнав, що свідомо применшував загрозу коронавірусу.

«Я хотів завжди применшувати його… Мені все ще подобається применшувати, тому що я не хочу викликати паніку», - зізнався президент США всього через кілька днів після того, як оголосив у країні надзвичайну ситуацію через коронавірус.

У лютому Трамп публічно передбачав, що до квітня, «коли стане трохи тепліше, коронавірус дивовижним чином зникне».

Окрім дослідження того, як Трамп впорався з пандемією, нова книга Вудворда охоплює расові відносини, дипломатію з Північною Кореєю і ряд інших питань, що були на порядку денному президента США протягом останніх двох років.

Книга частково грунтується на 18 інтерв'ю, які Вудворд провів з президентом в період з грудня по липень. Частина цитат в книзі були отримані в результаті «глибоких» бесід з джерелами, розповів журналіст.

Раніше повідомлялося, що вперше в історії соцмережа Facebook видалила допис президента США Дональда Трампа. Публікація президента США містила відео, в якому він стверджував, що діти «фактично невразливі перед Covid-19».

До слова, у липні Twitter заблокував на 12 годин акаунт сина президента США Дональда Трампа — Дональда Трампа-молодшого. Сталося це після того, як він оприлюднив ролик із дезінформацією про коронавірус.

У травні вперше Twitter позначив пост Трампа як фейк.

Разом з тим у липні, після кількох місяців відмови вдягати маску для обличчя в період пандемії, президент США Дональд Трамп вперше оприлюднив своє фото в масці, описавши це як «патріотичний» вчинок.

Між іншим, Трамп номінований на Нобелівську премію миру.

Днями Трамп заявив, що вакцина проти коронавірусу може з’явитися вже наступного місяця. Президент США зазначив, що наразі три потенційні вакцини перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань.

У серпні Трамп підписав укази стосовно економічної допомоги постраждалим від пандемії американцям.