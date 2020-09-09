В Україні розроблятимуть вакцину від Covid-19: вчений виграв грант на 15 млн грн



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На розробку вакцини проти SARS-CoV-2 Андрій Сибірний отримає 10 мільйонів гривень

Проєкт Сибірного передбачає створення вакцини від Covid-19 на основі синтезу специфічного білка у дріжджів та її випробування на тваринах

Директор Інституту біології клітин Національної академії наук Андрій Сибірний виграв грант Національного фонду досліджень України на розробку вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

«Львівські науковці виграли грант на розробку вакцини проти коронавірусу. А ще – на створення антибіотика нового покоління. Розмовляв щойно з директором Інституту біології клітини НАН України, професором Андрієм Сибірним та його заступником, доктором біологічних наук Дмитруком Костянтином. Науковці подали свої проєкти на конкурс Національного фонду досліджень України. А вчора дізналися про перемогу», - написав Козицький.

Проєкт Сибірного передбачає створення вакцини від Covid-19 на основі синтезу специфічного білка у дріжджів та її випробування на тваринах. Науковець разом із колегами планують дійти до цього етапу вже за пів року.

На виконання проєкту Сибірний отримав 10 мільйонів гривень. Це, звісно, менше, ніж обіцяний Володимиром Зеленським мільйон доларів.

«Є багато нюансів у цій справі. Наприклад, законодавство України забороняє ввозити з-за кордону трансгенні тварини, а тільки на таких можна тестувати вакцину. Мабуть, науковці виконають цю частину роботи у співпраці з європейськими колегами», — додав Козицький.

Він також повідомив, що грант Національного фонду досліджень України отримав заступник Сибірного — Костянтин Дмитрук. Той отримає 5,1 мільйона гривень на розробку «антибіотика нового покоління», який допоможе, за словами Козицького, в лікуванні людей із Covid-19.

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