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    На Київщині закрили на карантин вісім шкіл та чотири дитсадки

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    На Київщині закрили на карантин вісім шкіл - На Київщині закрили на карантин вісім шкіл та чотири дитсадки
    На Київщині закрили на карантин вісім шкіл

    2 405 учнів і вчителів терміново переведено на дистанційне навчання

    У Київській області у 19 навчальних закладах виявили коронавірусну інфекцію у дітей та вчителів. Ці заклади освіти були повністю або частково переведено на дистанційне навчання.

    Про це голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив під час брифінгу.

    За його словами, 8 шкіл повністю переведено на дистанційну роботу. Зокрема, це Васильківські школи №1 і №2, Ірпінська школа №15, Застугнянська школа у Васильківському районі та інші. Ще в 11 навчальних закладах на дистанційне навчання переведено 12 класів.

    «У результаті, 2 405 учнів і вчителів терміново переведено на дистанційне навчання в обласних закладах освіти»,- розповів Володін.

    Також він додав, що у всіх установах, де виявлено захворювання, проведено дезінфекцію приміщень, класних кімнат, коридорів.

    Крім того, голова ОДА зазначив, що окрім шкіл через коронавірус на карантин були закриті чотири дитсадки. Два в місті Переяславі, один у Білій Церкві та один у селі Плесецьке Васильківського району.

    Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах. У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас.

    Столичний мер Віталій Кличко повідомив, як працюватимуть київські школи з 1 вересня та як діятимуть у разі спалаху коронавірусу.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день. 

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