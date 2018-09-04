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    У світі

    Експерти з хімзброї підтвердили використання «Новачка» в Еймсбері

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    <p>Експерти з хімзброї підтвердили використання &laquo;Новачка&raquo; в Еймсбері</p> - Експерти з хімзброї підтвердили використання «Новачка» в Еймсбері

    Експерти з хімзброї підтвердили використання «Новачка» в Еймсбері

    Незалежна доповідь підтвердила оцінку Великої Британії у визначенні хімічної речовини, що призвела до загибелі Дон Стерджесс

    Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила застосування отруйної речовини «Новачок» у Еймсбері, Велика Британія.

    Про це повідомляє прес-служба МЗС Великої Британії.

    «Незалежна доповідь, підготовлена Організацією із заборони хімічної зброї, сьогодні підтвердила оцінку Великої Британії у визначенні хімічної речовини, що призвела до загибелі Дон Стерджесс у Еймсбері 8 липня», - зазначається в заяві.

    ОЗХЗ також підтверджує, що передала звіт з висновком експертів у справі Еймсбері британському уряду.

    Нагадаємо, потерпілий в результаті інциденту в Еймсбері британець Чарлі Роулі відчув себе гірше, він не може рухатися.

    Як відомо, наприкінці липня в Солсбері кремували померлу від «Новачка» подругу Роулі - 44-річну Дон Стерджес.

    Раніше повідомлялося, що правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.

    Британські ЗМІ також оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».

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