Експерти з хімзброї підтвердили використання «Новачка» в Еймсбері



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Експерти з хімзброї підтвердили використання «Новачка» в Еймсбері

Незалежна доповідь підтвердила оцінку Великої Британії у визначенні хімічної речовини, що призвела до загибелі Дон Стерджесс

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила застосування отруйної речовини «Новачок» у Еймсбері, Велика Британія.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Великої Британії.

«Незалежна доповідь, підготовлена Організацією із заборони хімічної зброї, сьогодні підтвердила оцінку Великої Британії у визначенні хімічної речовини, що призвела до загибелі Дон Стерджесс у Еймсбері 8 липня», - зазначається в заяві.

ОЗХЗ також підтверджує, що передала звіт з висновком експертів у справі Еймсбері британському уряду.

Нагадаємо, потерпілий в результаті інциденту в Еймсбері британець Чарлі Роулі відчув себе гірше, він не може рухатися.

Як відомо, наприкінці липня в Солсбері кремували померлу від «Новачка» подругу Роулі - 44-річну Дон Стерджес.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.

Британські ЗМІ також оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».