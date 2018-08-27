Стан отруєного «Новачком» британця погіршився



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Чарлі Роулі почувається гірше

Роулі скаржиться, що не може ворушити ногами і руками

Потерпілий в результаті інциденту в Еймсбері британець Чарлі Роулі відчув себе гірше, він не може рухатися. Про це в неділю, 26 серпня, заявив його брат в інтерв'ю Mirror.



«Я щойно говорив з ним телефоном. Його голос звучав так, ніби йому стало гірше. Сказав, що не може ворушити руками і ногами, а в очах двоїться», - повідомив він.



21 серпня стало відомо, що Чарлі Роулі, постраждалий від нервово-паралітичної речовини «Новачок» у британському Еймсбері, знову потрапив до лікарні.

Подруга Роулі Дон Стерджесс отримала більш серйозну дозу отруйної речовини і померла 9 липня.

Наприкінці липня в Солсбері кремували померлу від «Новачка» 44-річну Дон Стерджес.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.

Британські ЗМІ також оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».

Зазначимо, що сьогодні набули чинності нові антиросійські санкції США, пов'язаних з хімічною атакою в британському Солсбері.