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    У світі

    Експоліцейському, який застредив афроамериканця в Атланті, висунуто 11 звинувачень

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    Окружний прокурор висунув 11 звинувачень проти Гарретта Ролфа, який п&rsquo;ять днів тому зробив три постріли в темношкірого американця - Експоліцейському, який застредив афроамериканця в Атланті, висунуто 11 звинувачень
    Окружний прокурор висунув 11 звинувачень проти Гарретта Ролфа, який п’ять днів тому зробив три постріли в темношкірого американця

    Одне з офіційних звинувачень передбачає довічне ув'язнення за вбивство.

    Окружний прокурор Атланти висунув колишньому офіцеру поліції Гарретту Ролфу 11 звинувачень, які передбачають навмисне вбивство та покарання у вигляді довічного ув'язнення.

    Про це повідомляє CNN.

    «Окружний прокурор Пол Говард висунув 11 звинувачень проти Гарретта Ролфа, який п’ять днів тому зробив три постріли в Рейшарда Брукса, два з яких влучили в чоловіка, а ще один – у машину із трьома людьми всередині», - зауважується в повідомленні.

    Одне з офіційних звинувачень передбачає довічне ув'язнення за вбивство.

    За словами прокурора, поліцейський після влучення в афроамериканця не кинувся надавати йому першу допомогу, натомість «пнув» Брукса, коли той боровся за своє життя.

    Як відомо, інцидент стався ввечері 12 червня. Поліцейських викликали до ресторану швидкого харчування. Один з автомобілів заважав руху інших. Його водій, темношкірий чоловік, спав у салоні. Правоохоронці провели тест і встановили, що чоловік у нетверезому стані.

    Правоохоронці спробували затримати водія, застосувавши електрошокер, однак той чинив опір, заволодів електрошокером поліцейських і спробував сховатися. Потім він направив електрошокер на одного з правоохоронців, що його переслідували, після чого співробітник поліції вистрілив в темношкірого чоловіка, випливає з опису ситуації владою. Афроамериканця – 27-річного Рейшарда Брукса – доставили в лікарню, де він помер після операції.

    У суботу в місті почалися демонстрації проти жорстокості з боку правоохоронців. Спочатку в них брали участь лише близько 150 осіб. Пізніше число протестуючих зросло до кількох сотень. Під час демонстрацій в ресторані, поряд з яким стріляли в Брукса, почалася пожежа.

    Протестуючі також перекрили дві автомагістралі в Атланті. Вони пов’язують Джорджію з сусідніми штатами. Співробітники поліції, намагаючись розігнати протестувальників, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.

    Згодом керівництво поліції американського міста Атланта (штат Джорджія) звільнило співробітника під час затримання застрелив темношкірого місцевого жителя Рейшарда Брукса.

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