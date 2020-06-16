В Одесі біля ресторану сталася стрілянина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники конфлікту втекли від поліції

Поліція кваліфікувала інцидент як хуліганство

У вівторок, 16 червня, на Французькому бульварі в Одесі сталася стрілянина між невідомими. В результаті інциденту немає госпіталізованих.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Поліція кваліфікувала подію як хуліганство.

«Попередньо встановлено, що між групою невстановлених осіб сталася сварка, в ході якої її учасники здійснили кілька пострілів і зникли. З місця події правоохоронці вилучили гільзу, імовірно від травматичної зброї», - йдеться в повідомленні.

Відомості внесли до реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Всі обставини інциденту та особи, причетні до нього, встановлюються.

За даними місцевих ЗМІ, стрілянина сталася біля ресторану «Три баранчики» між одеським підприємцем, що працює у сфері IT-технологій, і членами угруповання, які намагалися нав'язати свої послуги в плані захисту бізнесмена (так зване «кришування»).

Нагадаємо, 2 червня в Одесі на ринку «Сьомий кілометр» сталась стрілянина.

Поліція встановила п'ятьох активних учасників стрілянини на ринку «Сьомий кілометр» в Одесі, яка сталася вранці 2 червня. До стрілянини причетні працівники однієї з охоронних фірм.