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    В Одесі біля ресторану сталася стрілянина

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    Учасники конфлікту втекли від поліції&nbsp; - В Одесі біля ресторану сталася стрілянина
    Учасники конфлікту втекли від поліції 

    Поліція кваліфікувала інцидент як хуліганство

    У вівторок, 16 червня, на Французькому бульварі в Одесі сталася стрілянина між невідомими. В результаті інциденту немає госпіталізованих.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

    Поліція кваліфікувала подію як хуліганство.

    «Попередньо встановлено, що між групою невстановлених осіб сталася сварка, в ході якої її учасники здійснили кілька пострілів і зникли. З місця події правоохоронці вилучили гільзу, імовірно від травматичної зброї», - йдеться в повідомленні.

    Відомості внесли до реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Всі обставини інциденту та особи, причетні до нього, встановлюються.

    За даними місцевих ЗМІ, стрілянина сталася біля ресторану «Три баранчики» між одеським підприємцем, що працює у сфері IT-технологій, і членами угруповання, які намагалися нав'язати свої послуги в плані захисту бізнесмена (так зване «кришування»).

    Нагадаємо, 2 червня в Одесі на ринку «Сьомий кілометр» сталась стрілянина

    Поліція встановила п'ятьох активних учасників стрілянини на ринку «Сьомий кілометр» в Одесі, яка сталася вранці 2 червня. До стрілянини причетні працівники однієї з охоронних фірм.

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